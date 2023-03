PSG - Wolfsburg : heure, chaîne TV... Les infos du match

Le Paris-Saint-Germain (F) est en mission mercredi 22 mars face à Wolfsburg (F) qui est un cador européen dans le football féminin. Les Parisiennes espèrent se qualifier en demi-finale à l'issue de cette double confrontation.

Le PSG (F) aura fort à faire en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Wolfsburg (F) mercredi 22 mars. Cette équipe est habituée à l'Europe et comptabilise en douze ans deux titres acquis en 2013 et 2014. Les Allemandes sont de leur côté en tête de leur championnat. En phase de poules, les Allemandes sont invaincues et ont déjà inscrits 19 buts tandis que les Parisiennes n'en comptabilisent que 11.

L'entraîneur du PSG Gérard Prêcheur a expliqué en conférence de presse "être concentré à fond sur le PSG comme ça a toujours été le cas. Je consacre toute mon énergie pour les cinq matchs" qui arrivent. Le club de la capitale a un calendrier animé et chargé. En une semaine, les Parisiennes affronteront à deux reprises la puissante formation de Wolfsburg. Le retour est prévu le 30 mars prochain. Les Qataris espèrent que les filles deviendront la deuxième équipe française à soulever la Ligue des Champions féminine.

A quelle heure débute le match PSG (F) - Wolfsburg (F) ?

La rencontre entre le PSG (F) et Wolfsburg (F) se déroule dans la foulée du match opposant Lyon (F) à Chelsea (F). Elle aura lieu au Parc des Princes à 21h.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG (F) - Wolfsburg (F) ?

Le quart de finale aller de la Ligue des Champions sera arbitré par l'Allemande Rebecca Welch. La rencontre sera diffusée sur DAZN et YouTube.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG (F) - Wolfsburg (F) ?

Regarder la Ligue des Champions féminine peut être gratuit avec YouTube qui retransmet l'intégralité de la rencontre en streaming entre le PSG (F) et Wolfsburg (F). Le match est aussi disponible en streaming et avec abonnement sur DAZN.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : PSG (F) : 2,19 / Nul : 3,45 / Wolfsburg (F) : 2,84

Winamax : PSG (F) : 2,25 / Nul : 3,35 / Wolfsburg (F) : 2,75

Unibet : PSG (F) : 2,25 / Nul : 3,32 / Wolfsburg (F) : 2,75

Quelles compositions probables ?

Gérard Prêcheur devra composer sans Paulina Dudek, Amanda Ilestedt et la buteuse internationale française Marie-Antoinette Katoto. Wolfsburg n'a qu'une joueuse à l'infirmerie avec Lena Oberdorf. La milieu défensive souffre d'une entorse à la cheville.