Côte d'Ivoire - Comores : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Prochain pays hôte de la CAN en janvier 2024, la Côte d'Ivoire continue sa préparation pendant les qualifications de la prochaine grande compétition africaine.

Une double confrontation est à venir pour la Côte d'Ivoire qui va affronter à deux reprises les Comores. Le premier match à domicile aura lieu au Stade Municipal de Bouaké vendredi 24 mars. La Côte d'Ivoire part favori de ce duel. Premier du groupe H, l'équipe africaine dispose que d'un petit point d'avance sur la Zambie, deuxième, et les Comores, troisième. Sans conséquences toutefois pour les Eléphants car la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se déroulera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.

Etant pays hôte, la Côte d'Ivoire est automatiquement qualifiée. La fédération Ivoirienne, afin de mieux se préparer, a décidé malgré tout de participer aux qualifications. Son classement ne sera donc pas pris en compte à l'issue de cette phase de poules. Les Comores ont eux l'opportunité de valider leur ticket pour la deuxième CAN de son histoire. En 2021, les Cœlacanthes avaient surpris tout le monde en se hissant, dès sa première participation en huitième de finale de la compétition. Les deux équipes africaines ne se sont jouées qu'une seule fois et en 2019, les Eléphants s'étaient imposés 3-1.

A quelle heure débute le match Côte d'Ivoire - Comores ?

En Côte d'ivoire le match débutera à 16h tandis qu'en France la rencontre débutera à 17h00. Le fuseau horaire n'est effectivement pas le même entre les deux nations.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Côte d'Ivoire - Comores ?

La chaîne beIN Sports continuera de projeter du football même pendant la trêve internationale. Au contraire, elle profite de cette période pour mettre en avant le football africain sur beIN Sports 6 avec le match entre la Côte d'Ivoire et les Comores.

Quelle diffusion streaming pour le match Côte d'Ivoire - Comores ?

Le média sportif beIN Sports diffusera donc en streaming la rencontre entre la Côte d'Ivoire et les Comores. C'est Abdel Aziz Mohamed Bouh qui arbitrera cette rencontre.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Côte d'Ivoire : 1,15 / Nul : 6,00 / Comores : 14,99

Betway : Côte d'Ivoire : 1,15 / Nul : 5,38 / Comores : 15,00

Fresh Bet : Côte d'Ivoire : 1,17 / Nul : 5,95 / Comores : 16,75

Quelles compositions probables ?

Sébastien Haller est de retour avec sa sélection. L'attaquant de Dortmund a guéri d'un cancer du testicule il y a quelques mois. Dans la formation de Jean-Louis Gasset, on devrait également retrouver le milieu du FC Barcelone Frank Kessie et l'attaquant lillois Jonathan Bamba. Du côté des Comores, il y aura des nouveautés avec Rafiki Saïd et Ismaël Boura.