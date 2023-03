Tunisie - Libye : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

La Tunisie jouera ce vendredi 24 mars son premier match international post Coupe du monde 2022 face à la Libye avec comme objectif de se qualifier pour la prochaine CAN prévue en janvier 2024.

Une frontière sépare la Tunisie et la Lybie qui sont deux pays limitrophes. Les deux nations vont s'affronter ce vendredi 24 mars lors des qualifications de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Les Tunisiens, premiers, partiront avec le statut de favori. Les "Aigles de Carthage" ressortent d'une Coupe du monde 2022 plutôt satisfaisante en battant la France, vice-championne d'Europe (1-0) lors de la phase de poules.

Il y a un vrai écart de niveau entre les deux voisins qui vont s'affronter ce soir. Les Libyens ont certes déjà été en finale de la CAN en 1982, mais les hommes de Hamdi Bataw n'ont réussi à y participer qu'à trois reprises en 1982, 2006 et 2012. La Tunisie est une grande nation du football africain avec de nombreux titres sur le continent dont la CAN en 2004.

A quelle heure débute le match Tunisie - Libye ?

Le match débutera à vendredi 24 mars à 21h30 en Tunisie et plus précisément Stade Olympique de Rades. L'arbitre de la rencontre sera l'Algérien Mustapha Ghorbal.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Tunisie - Libye ?

L'opposition en marge des qualifications pour la CAN 2023 entre ces deux voisins géographiques sera diffusée sur la chaîne payante beIN Sport 2 dont les Qataris sont propriétaires.

Quelle diffusion streaming pour le match Tunisie - Libye ?

Ceux qui souhaitent suivre la rencontre entre la Tunisie et la Lybie ne pourront pas regarder le match en intégralité sans avoir un abonnement à beIN Sports. En revanche les personnes qui ont un compte, trouveront sur les plateformes streaming un lien accessible pour profiter du choc nord-africain.

Quels sont les pronostics ?

Bwin : Tunisie : 1,26 / Nul : 4,75 / Lybie : 10,5

Freshbet : Tunisie : 1,25 / Nul : 4,54 / Lybie : 10,14

Betclic : Tunisie : 1,27 : Nul : 4,70 / Lybie : 11,00

Quelles compositions probables ?

On devrait retrouver dans l'équipe de Tunisie des visages que l'on a vu à la Coupe du monde 2022 au Qatar tels que Meriah ou Dhamen dans les cages. Hamdi Bataw va aligner son premier onze depuis sa nomination il y a quelques jours à la tête de la formation libyenne.