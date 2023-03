Maroc - Brésil : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, les Marocains joueront lors d'un match amical le Brésil qui l'a gagné 5 fois mais qui a cependant loupé la sienne au Qatar en 2022.

Si les pronostics donnent le Brésil favori de la rencontre amicale l'opposant au Maroc samedi 25 mars, les Brésiliens joueront le match avec de nombreux absents. L'entraineur par intérim Ramon Menezes a remplacé après la Coupe du monde 2022 Tite qui était à la tête de la Verde-Amarela depuis 2016. La Seleção a encore échoué dans une compétition qu'elle désire tant regagner. Le Brésil doit repartir de l'avant et montrer qu'elle est encore une très grande nation du foot. Cela passera évidemment par une victoire face au Maroc demi-finaliste au Qatar.

Les hommes de Walid Regragui ont surpris tout le monde en arrivant dans le dernier carré de la Coupe du monde. Ils ont battu successivement l'Espagne et le Portugal. Le jeu proposé par les "Lions de l'Atlas" a beaucoup plu aux observateurs du ballon rond qui ont donc été charmé par cette formation. L'équipe africaine a de plus prouvé que le football africain pouvait défendre ses chances contre les plus grands pays du monde y compris dans les tournois majeurs. Affronter une nation telle que le Brésil en amical rentre dans la continuité des performances produites par Achraf Hakimi et les siens.

A quelle heure débute le match Maroc - Brésil ?

Le Maroc se couchera tardivement car l'équipe d'Achraf Hakimi recevra ce soir 23h au Stade Ibn Batouta (Tanger) la grande Seleçao.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Brésil ?

En France, aucune chaîne TV a décidé de diffuser cette rencontre amicale. C'est la chaîne marocaine Arryadia TV qui s'est positionnée sur ce match sans enjeu.

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Brésil ?

Comme aucune équipe française ne diffuse l'opposition entre le Maroc et le Brésil, c'est donc sur le streaming de Arryadia TV que la rencontre amicale sera retransmise.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Maroc : 4,95 / Nul : 3,95 / Brésil : 1,55

Unibet : Maroc : 4,85 / Nul : 3,90 / Brésil : 1,55

Bwin : Maroc : 5,25 / Nul : 3,90 / Brésil : 1,60

Quelles compositions probables ?

Le Maroc devrait se présenter face aux Brésiliens avec une équipe assez similaire à celle que l'on a pu voir au mondial du Qatar. Les demi-finalistes joueront face à une Seleção légèrement affaiblie. Sélectionneur du Brésil par intérim, Ramon Menezes n'a pas convoqué Neymar, Richarlison ou Marquinhos blessés.