Maroc - Pérou : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Après une probante victoire en amical sur le Brésil samedi 25 mars, le Maroc va tenter de rester sur son improbable nuage face au Pérou mardi 28 mars.

Avant même le match entre le Maroc et le Pérou prévu ce mardi 28 mars, les joueurs du Pérou en sont venus aux mains devant leur hôtel lundi soir. La police aurait en réalité bousculé le milieu de terrain Yoshimar Yotun qui se serait dirigé vers les supporters nombreux. Plusieurs de ses coéquipiers sont intervenus dont le gardien Pedro Gallese qui s'est à priori, retrouvé en garde-à-vue d'après Marca. La fédération péruvienne de football, pour donner suite à cette histoire, a publié un communiqué dans lequel elle a appelé au calme.

Le Pérou est donc arrivé en Espagne à l'occasion d'un match amical contre le Maroc. Sportivement, le Maroc est venu à bout du Brésil, première nation mondiale au classement FIFA samedi 25 mars 2 à 1. L'équipe africaine continue d'être très performante même après une Coupe du monde au Qatar idyllique. Les Marocains espèrent indubitablement enchaîner sur leur état de forme. Portés par un collectif soudé, les hommes de Walid Regragui, favoris, doivent dorénavant assumer leur nouveau statut. Ils veulent montrer qu'ils sont devenus des candidats sérieux et une nation sur laquelle on peut désormais compter à l'avenir. Elle l'a démontré face au Brésil. Reste maintenant à le prouver sur la longueur. Même si le Pérou a une certaine expérience internationale, la "Bicolor" devrait largement être à la portée d'Hakimi et les siens.

A quelle heure débute le match Maroc - Pérou ?

Le deuxième match amical du Maroc au mois de mars se déroulera en Espagne au Cívitas Metropolitano (Madrid) à 21h30.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Pérou ?

Aucune diffusion télévisée n'est prévue en France pour ce match amical entre le Maroc et le Pérou.

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Pérou ?

S'il n'y a aucune retransmission programmée sur une chaîne TV en France, il existe des streamings proposés par les sites de paris sportifs. Pour y accéder il faut toutefois déposer de l'argent.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Maroc : 1,99 / Nul : 3,30 / Pérou : 3,40

Unibet : Maroc : 1,97 / Nul : 3,35 / Pérou : 3,42

Bwin : Maroc : 1,85 / Nul : 2,95 / Pérou : 3,10

Quelles compositions probables ?

Après sa victoire sur le Brésil, le Maroc devrait faire face à une équipe théoriquement plus faible. Walid Regragui devrait toutefois reconduire son équipe victorieuse face au Brésil. Le Pérou se présentera également avec son onze majeur.