Libye - Tunisie : heure, chaine tv, compos... Les infos du match

La Tunisie se déplace sur la pelouse de la Libye ce mardi 28 mars à l'occasion de la 4e journée du groupe J de la phase de qualifications pour la prochaine CAN 2023. Les Aigles de Carthage pourraient assurer leur qualification dès ce mardi.

La Libye est dos au mur avant d'affronter la Tunisie ce mardi 28 mars. Les Chevaliers de la Méditerranée sont actuellement 3es et pourraient s'éloigner de la qualification à la prochaine CAN si la Guinée équatoriale s'impose face au Botswana plus tôt dans la journée. Justement la Libye avait commencé sa phase de qualifications par un court succès face aux Botswanais (1-0) avant de s'incliner face à la Guinée équatoriale (0-2) puis face aux Tunisiens il y a 4 jours (0-3).

En face, les Tunisiens pourraient faire un grand pas vers la qualification et pourraient même décrocher un ticket pour la CAN 2023. Là aussi, le score de Botswana - Guinée équatoriale pèsera dans la balance. Actuellement leaders de la poule avec 7 points, les Aigles de Carthage n'ont toujours pas encaisser le moindre but dans cette phase de qualifications et pourront s'appuyer sur le solide succès acquis il y a 4 jours face à ces mêmes Libyens (3-0).

A quelle heure débute le match Libye - Tunisie ?

Le match Libye - Tunisie débutera à 22h ce mardi 28 mars. Il se déroulera au stade des Martyrs de Benghazi en Libye.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Libye - Tunisie ?

C'est Bein Sports 2 qui retransmettra la rencontre entre la Libye et la Tunisie. L'Égyptien Amin Omar sera au sifflet de cet affrontement.

Quelle diffusion streaming pour le match Libye - Tunisie ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Libye - Tunisie sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour voir le match.

Quelles compositions probables pour Libye - Tunisie ?

Comme il y a 4 jours lors de la défaite libyenne face à la Tunisie (0-3), le nouveau sélectionneur des Chevaliers de la Méditerranée, Hamdi Bataw, devrait opter pour un 4-3-3. Voici le onze probable de la Libye : Allafi - El Munir, Fahrat, Musrati, Ben Wali - Touhami, Amir, Ali Musrati - El Houni, Eisa, Tajouri.

En face, Jalel Kadri, ne devrait pas apporter de gros changements par rapport au large succès acquis il y a 4 jours (3-0) et devrait lui aussi partir sur un 4-3-3 avec la présence du jeune Hannibal Mejbri et du Lorientais Montassar Talbi. Voici le onze probable des Aigles de Carthage : Dahmen - Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul - Laidouni, Skhiri, Ben Larbi - Mejbri, Jaziri, Msakni.