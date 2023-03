OM - Montpellier : heure, compo, chaine... Les infos du match

L'OM reçoit Montpellier ce vendredi 31 mars à 21h à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1. Cette rencontre marque le retour du Championnat de France après la trêve internationale.

L'OM reste sur un succès de prestige avant la trêve internationale avec une victoire sur la pelouse de Reims (1-0) qui n'avait plus perdu depuis 19 matches. Grâce à cette belle performance, les Phocéens sont remontés à la 2e place à 7 points du leader parisien et 2 points de plus que Lens, 3e. En cas de victoire ce vendredi ils pourraient passer le week-end tranquille sans craindre de voir les Sang et Or leur chiper la 2e place. "La préparation de ce match face à Montpellier, une équipe en forme, qui a pris beaucoup de points sur les cinq dernières journées, est assez brève, il va falloir être très attentif", a confié le technicien marseillais en conférence de presse.

Comme le dit Igor Tudor, Montpellier a repris sa marche en avant et n'a plus perdu depuis six rencontres. Cela coïncide avec le retour de Michel Der Zakarian à la tête du club héraultais. L'ancien entraineur de Nantes a donné un second souffle aux Montpelliérains qui pourraient poser beaucoup de problèmes aux Olympiens ce vendredi soir. "'C'est un match important contre une très bonne équipe qui a sa façon de jouer, qui est très athlétique, elle court beaucoup et presse bien. Il va falloir qu'on se montre au niveau et qu'on soit bons. J'aime bien leur coach, j'aime sa façon dont il les fait travailler et il parvient à bien les faire jouer", a déclaré Michel Der Zakarian avant la rencontre.

A quelle heure débute le match OM - Montpellier ?

Le match OM - Montpellier débute à 21h ce vendredi 31 mars. Il se déroulera au stade Vélodrome de Marseille.

Sur quelle chaîne TV est diffusé OM - Montpellier ?

OM - Montpellier sera diffusé sur PrimeVideo. Thomas Leonard sera l'arbitre de cette rencontre de la 29e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match OM - Montpellier ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce OM - Montpellier sera la plateforme digitale d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour regarder le match.

Quelles compositions probables pour OM - Montpellier ?

Au retour de cette trêve internationale Igor Tudor a vu son infirmerie se remplir quelque peu. En effet, Azzedine Ounahi s'est blessé en sélection et va devoir être opéré. Il devrait manquer la fin de saison. Sead Kolasinac est également incertain pour la réception des Héraultais. Balerdi est aussi absent. Voici le onze probable des Marseillais : Lopez - Mbemba, Gigot, Rongier - Clauss, Veretout, Guendouzi, Tavares - Ünder, Malinovskyi - Sanchez.

Michel Der Zakarian doit aussi se déplacer sans plusieurs joueurs. En effet, Ferri, Estève, Maouassa, Bertaud, Makouana et Sainte-Luce ne seront pas du déplacement au Vélodrome ce vendredi 31 mars. Voici le onze probable des Montpelliérains : Lecomte - Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla - Fayad, Chotard - Nordin, Savanier, Mavididi - Wahi.

Quels sont les pronostics pour la rencontre OM - Montpellier ?

Sur les sites de paris sportifs, l'Olympique de Marseille est le favori. Sur Betclic, les Phocéens sont à 1,48, le nul est à 4,50 et la victoire montpelliéraine est à 6,50. Sur Unibet, les Marseillais sont à 1,50, le nul à 4,55 et la victoire des visiteurs à 6,50.