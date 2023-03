Wolfsburg - PSG : heure, chaîne TV... Les infos du match

Le PSG version féminine, encore en lice en Ligue des Champions, a l'opportunité ce soir en cas de victoire de se hisser en demi-finale de la plus belle compétition européenne. Elles devront néanmoins passer l'obstacle de Wolfsburg.

La défaite a sûrement eu un goût amer pour les Parisiennes qui se sont inclinées mercredi 22 mars dernier 1 à 0 contre Wolfsburg. Elles ont concédé un pénalty rédhibitoire à la 62e minute et un carton rouge terminant donc la rencontre à 10. La défenseure Elisa De Almeida ne sera donc pas de la partie au retour. Les joueuses parisiennes ont également été très remontées contre le comportement de certaines joueuses adverses comme lors de l'expulsion de la joueuse parisienne, applaudie par les adversaires. Défaites certes, mais pas encore éliminées, le club de la capitale a une seconde chance ce soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions féminine de renverser la situation à l'AOK Stadion.

"A la fin du match elles avaient l'air un peu choqué d'avoir gagné, donc il faut y aller avec beaucoup de confiance", s'est expliqué la gardienne Sarah Bouhaddi. Gérard Prêcheur, le coach a estimé en conférence de presse avant l'opposition que son équipe "n'aura pas le choix. Il y aura un plan de jeu dans la continuité de ce qu'on a fait au match aller. Mais on a l'obligation de marquer et on doit apporter des modifications". Sakina Karchaoui, est allée dans le sens de son entraineur en disant "qu'il fallait rester sur notre base de jeu, la possession".

A quelle heure débute le match Wolfsburg - PSG ?

Les supporters parisiens seront fixés avant 21h puisque le coup d'envoi de la rencontre entre Wolfsburg et le PSG sera donné par Cheryl Foster à 18h45.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Wolfsburg - PSG ?

Ce quart de finale de la Ligue des Champions féminine entre Wolfsburg et le PSG est à suivre en direct sur la chaîne DAZN, une plateforme dédiée exclusivement aux événements sportifs.

Quelle diffusion streaming pour le match Wolfsburg - PSG ?

DAZN étant une plateforme internet met à disposition de ses abonnés des streaming accessibles sur les outils informatiques tels que les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs...

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Wolfsburg : 1,74 / Nul : 3,85 / PSG : 3,75

France-pari : Wolfsburg : 1,71 / Nul : 3,90 / PSG : 3,60

NetBet : Wolfsburg : 1,71 / Nul : 3,90 / PSG : 3,60

Quelles compositions probables ?

Les Allemandes ont presque réussi le plus difficile en allant s'imposer au Parc des Princes contre le PSG. Les deux équipes vont procéder à des changements. Le PSG doit par exemple compenser le carton rouge de De Almeida. Au milieu de terrain Gérard Prêcheur fera probablement confiance Hamraoui et Fazer. Nouveauté également du côté de Wolfsburg avec Lattwein et Oberdorf qui vont occuper l'entrejeu.