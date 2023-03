Hervé Renard : ce que vous ne saviez pas sur l'atypique nouveau coach des Bleues

C'est ce qui fait son histoire. Hervé Renard est une véritable légende en Afrique et pour cause, il est le seul à avoir remporté deux Coupe d'Afrique des Nations avec deux pays différents.



Après un premier passage, il prend la Zambie en main pour la CAN 2012 et mène les "Chipolopoulos" jusqu'à la victoire finale en s'imposant in extrémis aux tirs au but face à la Côté d'Ivoire. Trois ans plus tard, il se retrouve de l'autre côté avec la Côte d'Ivoire et mène également les Eléphants jusqu'à la victoire finale, toujours aux tirs au but, mais cette fois face au Ghana.