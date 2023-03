Liste Hervé Renard : Le Sommer, Diani, Renard... Date et chaîne de la première liste

Après l'éviction de Corinne Diacre, Hervé Renard a été nommé comme le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine ce jeudi 30 mars. Il devrait annoncer sa première liste vendredi 31 mars.

Virée de l'équipe de France féminine le 9 mars dernier, Corinne Diacre a laissé les Bleues sans entraineur. Une affaire qui a été réglée jeudi 30 mars après la réunion exceptionnelle du comex de la FFF qui s'est réunie afin de nommer officiellement Hervé Renard comme sélectionneur. Engagé avec l'Arabie Saoudite, le Français a, le 28 mars, démissionné de ses fonctions. Le technicien aurait, selon le président de la Fédération saoudienne, envoyé une lettre. "Renard m'a informé cinq jours avant le début du rassemblement qu'il avait reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser", a détaillé Yasser Al Misehal. "je lui ai demandé de réfléchir et de ne pas se précipiter mais sa décision était déjà prise. nous ne pouvions pas l'obliger à rester" aurait-il témoigné auprès du média Goal.

Les frondeuses appelées ?

Désormais à la tête de l'équipe de France féminine, Hervé Renard fera sa première apparition publique vendredi à la mi-journée afin de dévoiler sa première liste pour les matchs amicaux contre la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril). Il risque probablement de rappeler d'anciennes joueuses majeures pour le onze tricolore comme Wendie Renard qui avait pris sa retraite internationale afin de pousser l'ex sélectionneuse Corinne Diacre vers la sortie. Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto qui avaient suivi le mouvement de la capitaine lyonnaise reviendront vraisemblablement en sélection. Mais pour Katoto ça ne sera pas peut être pas pour tout de suite. L'attaquante du PSG est toujours blessée. La milieu de terrain Amandine Henry qui entretenait une relation conflictuelle avec la prédécesseur de Hervé Renard pourrait également faire son retour tout comme l'attaquante Eugénie Le Sommer, elle qui n'a plus été rappelée depuis le printemps 2021. Selon Le Parisien, Hervé Renard aurait pris le temps d'appeler certaines joueuses pour les rassurer.

Une Coupe du monde comme objectif

Arrivé tardivement, ce dernier aura donc la lourde tâche de redresser une formation disloquée à moins de quatre mois de la Coupe du monde de football en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet au 20 août). Mais des exploits, Hervé Renard en a déjà accompli en devenant le premier entraineur de l'histoire à remporter deux CAN avec deux sélections différentes ou plus récemment avec l'Arabie Saoudite en battant l'Argentine à la Coupe du monde en 2022. Il aime ces défis. Sa passion pour le ballon rond et son caractère trempé peuvent convenir aux attentes des joueuses frondeuses qui estimaient à l'époque comme l'expliquait Wendie Renard dans son tweet du 24 février 2023 "ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau".

Hervé Renard doit dans l'immédiateté (le 31 mars) annoncer la future liste de l'équipe de France féminine avec des matchs amicaux prévus dès la semaine prochaine contre la Colombie d'abord puis face au Canada. Désigné comme le successeur de Corinne Diacre, Hervé Renard dévoilera sa liste aux côtés du président par intérim de la FFF, Philippe Diallo

Aucune chaîne TV n'a prévu pour le moment de diffuser la nouvelle liste de Hervé Renard qui sera toutefois retransmise par le site ou les réseaux sociaux de la FFF.