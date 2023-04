"Brest - Toulouse : défaite pour le Toulouse FC, les moments clés du match"

Le Toulouse FC a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a cruellement manqué d’efficacité : à l’issue de cette confrontation, la possession de balle est légèrement à l’avantage du Toulouse FC (43%-57%), mais c’est le Stade Brestois qui a réussi davantage de tirs cadrés (7 contre 3) et qui l’emporte au final (3-1).

90ᵉ. Stephanie Frappart siffle un hors-jeu à l'encontre du Stade Brestois, dont l'un des joueurs était en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeu pour le Stade Brestois et on en compte 3 pour le Toulouse FC.

Le Stade Brestois fait trembler les filets avec ce but de la tête qui fait passer le score à 3 à 1 au Stade Francis-Le Blé.

84ᵉ. Ca chauffe au Stade Francis-Le Blé ! Le Stade Brestois met le feu à la défense adverse et réussit à obtenir une occasion unique de faire évoluer le score.

84ᵉ. Quel coup franc dangereux pour le Stade Brestois ! Alors que nous en sommes aux ultimes instants de jeu au Stade Francis-Le Blé, Stephanie Frappart siffle une faute contre les Toulousains qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir tenir bon. Un nouveau but serait fatal à ce moment du match.

16:35 - Stijn Spierings est remplacé par Said Hamulic chez les Toulousains

77ᵉ. On fait tourner les effectifs chez les Toulousains : Stijn Spierings quitte l'aire de jeu et Said Hamulic entre sur le terrain.