"PSG - Lyon : chaîne, compos, pronos... Les infos du match"

PSG - Lyon. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières infos à propos du match de la 29e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OL ce dimanche au Parc des Princes.

Après la première trêve internationale de l'année 2023, la Ligue 1 a repris ses droits ce week-end avec la 29e journée, qui se termine en beauté ce dimanche soir par un choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Le PSG a l'opportunité de profiter du match nul concédé par l'OM vendredi face à Montpellier (1-1) pour accroître son avance en tête du classement. Les Parisiens restent sur une piteuse défaite à domicile contre Rennes (0-2) et auront certainement à cœur de se racheter devant leurs supporters.

De son côté, l'Olympique lyonnais semble avoir fait une croix sur une place européenne en Ligue 1 et pointe seulement à la 10e place du classement avant cette 29e journée, à 9 points de la cinquième place occupée à l'heure actuelle par Rennes. L'OL jouera beaucoup plus gros mercredi à Nantes en demi-finale de la Coupe de France mais l'entraîneur lyonnais Laurent Blanc n'a pas pour autant l'intention de laisser filer cette rencontre, lui qui fait son grand retour au Parc des Princes comme coach, près de sept ans après son licenciement par le PSG à l'été 2016.

À quelle heure débute le match PSG - Lyon ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 29e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais sera donné à 20 heures 45 au Parc des Princes par l'arbitre français François Letexier.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Lyon ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Ce grand classique de la Ligue 1 sera diffusé sur Amazon Prime Video ce dimanche soir à partir de 20 heures 45.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Lyon ?

Pour suivre cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme d'Amazon Prime Video propose la diffusion en ligne du match entre le PSG et l'OL ce dimanche soir.

Quelles compositions probables pour PSG - Lyon ?

Pour cette rencontre face à Lyon, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier est bien évidemment privé de Neymar et de Kimpembe, qui ne rejoueront plus de la saison, mais aussi de Carlos Soler, Nordi Mukiele et Sergio Ramos. Renato Sanches pourrait faire son retour comme titulaire. Le onze de départ probable du PSG: Donnarumma - Hakimi, D. Pereira, Marquinhos, Bitshiabu, N. Mendes - Vitinha, Verratti, R. Sanches - Mbappé, Messi.

Du côté de l'OL, Anthony Lopes fait son retour dans les buts après avoir manqué les trois dernières rencontres de Ligue 1. Touché avec les Bleuets, Maxence Caqueret est finalement remis et postule pour une place de titulaire au milieu. Le onze de départ probable de l'OL: Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, T. Mendes - Barcola, Caqueret, Cherki - Lacazette.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Lyon ?

Dans ce choc de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du PSG oscille entre 1,4 et 1,5 tandis que celle d'une victoire de l'OL au Parc des Princes se situe entre 6 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 5.