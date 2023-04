Les déclarations en septembre 2022 sur RMC de Julien Fournier ont été assez retentissantes. L'ancien directeur de l'OGC Nice a avoué avoir eu une dispute avec le coach du PSG. "Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles, Christophe et moi, on s'est disputés, Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France, ni en Europe", a-t-il assené aux journalistes.Il y aurait, selon lui, "des choses bien plus graves" que le football. L'entraineur parisien avait, au mois d'octobre 2022, répondu en se disant "attaqué de manière très injuste et de manière délétère". Personne à ce jour ne sait ce qu'à voulu dire Julien Fournier...