Chelsea - Liverpool : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Les deux clubs anglais qui rattrapent la 8e journée de Premier League vivent une période tourmentée et sont en quête de résultats. S'ils n'ont quasiment plus rien à jouer, les deux cadors de Premier League ont un honneur à sauver sur cette fin d'année.

Si après 27 journées de Premier League on vous avez dit que Chelsea pointerait à la 11e place et que Liverpool serait 8e, beaucoup vous aurez pris pour des fous. Et pourtant, c'est bien réel. Les deux clubs anglais ont vécu une saison très compliquée et ils sont très loin des standards habituels. Chelsea et Liverpool s'affrontent ce mardi 4 avril afin de rattraper un match en retard qui était à l'origine programmé lors de la 8e journée.

De l'eau a coulé sous les ponts depuis au sein des deux équipes. Liverpool est en perdition totale et les Reds ont encaissé très récemment de lourdes défaites. Ils ont d'abord perdu contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions 5-2 le 21 février dernier puis en Premier League contre Manchester City 4-1 le 1er avril. Méconnaissables, les hommes de Jurgen Klopp semblent parfois dépassés sur le terrain et ils n'affichent plus le même visage qu'ils avaient l'habitude de nous montrer.

Chelsea, de son côté, traverse une tout autre crise. Encore en Ligue des Champions, le club a un effectif qui a coûté bien trop cher. Les nombreux joueurs qui composent cette équipe ne répondent absolument pas aux attentes fixées par les dirigeants qui ont fini par viré Graham Potter de son poste de manager après la défaite à Stamford Bridge face à Aston Villa 2-0 samedi 1er avril. C'est Bruno Saltor qui a été nommé coach par intérim. La seule consolation dans le malheur de Chelsea est le retour du milieu international français N'Golo Kanté qui étai absent des terrains depuis de nombreux mois.

A quelle heure débute le match Chelsea - Liverpool ?

Ce match entre Chelsea et Liverpool qui est considéré comme l'un des plus grands matchs du Championnat anglais débutera à partir de 21h.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Chelsea - Liverpool ?

Les matchs de Premier League en France sont diffusés par le média Canal + qui détient ces droits en Angleterre jusqu'en 2025 à minima.

Quelle diffusion streaming pour le match Chelsea - Liverpool ?

Canal + ayant les droits de la Premier League peut proposer sur ses plateformes streaming l'intégralité des rencontres dont ce choc entre Chelsea et Liverpool.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Chelsea : 2,30 / Nul : 3,45 / Liverpool : 3,05

: Chelsea : 2,30 / Nul : 3,45 / Liverpool : 3,05 Unibet : Chelsea : 2,35 / Nul : 3,48 / Liverpool : 3,05

: Chelsea : 2,35 / Nul : 3,48 / Liverpool : 3,05 Winamax : Chelsea : 2,40 / Nul : 3,45 / Liverpool : 2,90

Quelles compositions probables ?

Chelsea a évincé Graham Potter qui n'a obtenu les résultats escomptés par la direction qui a placé Bruno Saltor en tant que coach intérimaire. Ce dernier a la lourde tâche de redémarrer la machine des Blues qui ne sont que 11e de Premier League. Il devrait ce soir aligner dès le départ N'Golo Kanté qui a fait son retour à la compétition le 1er avril contre Aston Villa. Les Reds de Liverpool ne sont pas non plus en meilleure forme et ils peinent à jouer ensemble. Jurgen Klopp pourrait malgré tout faire confiance à ses cadres.