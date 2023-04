Barcelone - Real : heure, chaîne TV, compos... Les infos du Clasico

Demi-finale retour de Coupe du Roi où le FC Barcelone, vainqueur à l'aller (1-0) reçoit le Real Madrid au Camp Nou. Découvrez toutes les informations sur le Clasico.

Qui du FC Barcelone ou du Real Madrid rejoindra Osasuna en finale de Coupe du Roi ? Les deux ogres du football espagnol s'affrontent ce mercredi en demi-finale retour alors que les Blaugrana l'avaient emporté à l'aller (1-0) dans la capitale. Pour cette deuxième confrontation, de nombreux absents sont à déplorer du côté catalan : Frenkie De Jong, Pedri, Andreas Christensen et Ousmane Dembélé. Si le Barca est confronté à des problèmes extra-sportifs (scandale "Negreira") en ce moment, Xavi préfère se concentrer sur le Clasico comme il l'a déclaré en conférence de presse : "Les sujets extra-sportifs n'entrent pas dans le vestiaire. On parle de ce que l'on doit corriger, comment se placer... On ne parle pas de Negreira (l'ex-patron de l'arbitrage espagnol), de Tebas (le président de la Ligue espagnole), ou de l'UEFA... On veut juste prouver qu'on peut les (le Real Madrid) battre à nouveau."

Du côté madrilène, l'heure est à la grimace. Après avoir perdu les trois derniers Clasico, le Real Madrid veut sauver l'honneur ce soir et éliminer le Barca. Si Carlo Ancelotti prépare déjà le quart de finale aller de Ligue des Champions face à Chelsea, l'entraîneur merengue ne pourra pas compter sur Ferland Mendy, blessé. En conférence de presse, le technicien italien est revenu sur les difficultés à choisir onze joueurs pour composer son équipe et notamment au poste de milieu de terrain où les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont en compétition : "La chose la plus difficile, c'est de choisir. Depuis toujours. La mentalité du footballeur ne va pas changer, eux veulent tous débuter le match. Mais c'est très difficile de choisir un onze de départ, parce qu'évidemment, il y a plus de onze joueurs qui méritent d'en être. Des joueurs indéboulonnables, il y en a plein ici. Tchouaméni apporte beaucoup sur le plan défensif, sur les passes, le pressing… Mais Camavinga a des qualités importantes, c'est dur de le presser. Il a bien profité de son moment, il a joué quelques matchs au poste d'arrière gauche, de pivot, et Aurélien a eu un peu plus de mal à revenir du Mondial. Mais désormais, Aurélien est très bien, il est revenu à son meilleur niveau."

À quelle heure débute Barcelone - Real ?

Le coup d'envoi de la demi-finale retour de Coupe du Roi opposant le FC Barcelone au Real Madrid est prévu mercredi 5 avril à 21h00 au Camp Nou de Barcelone (Espagne).

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Real ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du Roi, la Chaîne L'Equipe diffusera la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Si vous souhaitez regarder la demi-finale retour de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur le site de la Chaîne L'Equipe.

Quelles sont les compositions probables du FC Barcelone et du Real Madrid ?

Barcelone : Ter Stegen (G) - Baldé - Alonso - Araujo - Koundé - Gavi - Busquets - Kessié - Fati - Lewandowski - F. Torres (ou Raphinha).

Real : Courtois (G) - Alaba - Nacho - Militão - Vazquez - Modric - Tchouaméni - Kroos - Vinicius Jr - Benzema - Valverde.

