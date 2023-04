Barcelone - Real : Benzema double buteur, les Madrilènes virtuellement qualifiés, suivez le Clasico - EN DIRECT

Joga Bonito au Real Madrid ! Après une passe de Camavinga pour Vinicius, le Brésilien transmet pour Benzema sur une passe double contact et le Français croise sa frappe. 4-0 pour les Madrilènes. Ça tourne à la correction au Camp Nou !

Sur un centre de Marcos Asensio, Karim Benzema profite de la glissade de Jules Koundé pour contrôler et reprendre de volée mais ça passe à quelques centimètres du poteau droit de Ter Stegen.

Après Sergi Roberto, Gavi et Eric Garcia, c'est au tour de Ferran Torres d'avoir un carton jaune après une semelle à retardement sur Vinicius.

Après une percée de Baldé sur le côté gauche, Carvajal fauche son compatriote et écope d'un carton jaune.

Franck Kessié, Marcos Alonso et Raphinha ont respectivement été remplacés par Ansu Fati, Eric Garcia et Marcos Alonso à la 66e minute de jeu.

Grosse perte de balle dès l'engagement et le ballon revient dans les pieds de Karim Benzema aux abords de la surface des Blaugrana. D'une belle talonnade, le Français sert Modric qui centre Rodrygo, trop court pour reprendre le ballon.

Karim Benzema ne tremble pas et trompe Ter Stegen d'un contre-pied sur la gauche du gardien. Ça tourne à la démonstration au Camp Nou alors que le FC Barcelone doit marquer à deux reprises pour espérer aller en prolongations.

Quel festival de Ronald Araujo ! Après un passement de jambes sur Camavinga, l'Uruguayen perd le ballon avant de le récupérer et tente la frappe du pointu mais ça passe à quelques centimètres du poteau droit de Courtois.

Après une récupération de Militao, le Brésilien sert Modric sur le côté droit. Après un appel de Rodrygo dans l'axe, le Croate sert finalement Karim Benzema à l'entrée de la surface barcelonaise et le capitaine des Merengue frappe croisé en première intention. Ter Stegen est battu et le Real Madrid est virtuellement qualifié pour la finale de la Coupe du Roi.

21:49 - Vinicius ouvre le score (1-0)

Quelle contre-attaque du Real Madrid ! Alors que Robert Lewandowski a manqué la balle du 1-0 sur un arrêt de Courtois, les Madrilènes ont attaqué avec Rodrygo, Vinicius et Benzema. L'ailier gauche du Real fixe au bord de la surface du Barca avant de servir Benzema qui ressert son coéquipier en retrait. Vinicius frappe et c'est détourné par Koundé mais ça ne suffit pas et le ballon termine dans les filets de Ter Stegen, battu.