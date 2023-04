Nice - PSG : heure, chaine TV, compos... Les infos du match

Le PSG se déplace sur la pelouse de Nice à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1 ce samedi 8 avril avec la pression de Lens qui est revenu à trois points du leader parisien.

L'OGC Nice a retrouvé un nouveau souffle depuis l'arrivée de Didier Digard à la tête du club. Les Aiglons n'ont plus perdu depuis le 7 janvier et enchainent les belles performances. Ces bons résultats leur ont permis de regagner la première partie de tableau. Mais leurs trois derniers matches se sont conclus par un score nul. " Nous ça ne nous change rien, on est focalisé sur l'envie de renouer avec le succès, pour une fois dans un stade comble, donc sincèrement", a estimé Didier Digard en conférence de presse en évoquant la mauvaise passe du PSG.

Justement, les Parisiens continuent de décevoir cette saison et la rupture avec les supporteurs ne sembe plus très loin. Défaits sur leurs deux derniers matches de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier ont vu revenir Lens à trois petits points et le titre de champion de France ne semble pas du tout acquis. L'ancien coach de Nice pourrait être en grand danger ce samedi soir en cas de défaite.

A quelle heure débute le match Nice - PSG ?

Le match Nice - PSG commencera à 21h ce samedi 8 avril. Il se déroulera à l'Allianz Riviera de Nice.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nice - PSG ?

C'est Canal+Sport 360 et Canal+Foot qui diffuseront ce Nice - PSG. Jérémie Pignard sera l'arbitre de cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Nice - PSG ?

C'est la plateforme digitale de Canal+, MyCanal, qui retransmettra la rencontre en streaming ce samedi 8 avril. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Nice - PSG ?

Didier Digard devra faire sans plusieurs joueurs pour ce Nice - PSG. En effet, Youcef Atal, Jordan Lotomba et Sofiane Diop sont tous les trois blessés et manqueront cette rencontre. Le coach des Aiglons devrait opter pour un 3-4-3 : Schmeichel - Ndayishimiye, Todibo, Dante - Mendy, Boudaoui, Ramsey, Bard - Laborde, Moffi, K. Thuram.

Christophe Galtier ne pourra pas, non plus, compter sur quelques joueurs importants de son effectif comme Neymar, Marco Verratti, Presnel Kimpembe ou encore Juan Bernat. En revanche il bénéficie du retour de Sergio Ramos. Voici le onze de départ probable des Parisiens : Donnarumma - Danilo, Ramos, Marquinhos - Hakimi, Vitinha, Renato Sanches, Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nice - PSG ?

Malgré sa mauvaise période, le PSG reste le favori face à Nice sur les sites de paris sportifs. Il est à 1,88 sur Unibet, le nul est à 3,80 et la victoire niçoise est à 4. Sur Winamax, les Parisiens sont aussi à 1,88, le nul est à 3,75 et la victoire des Aiglons est également à 4.