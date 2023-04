Lyon - Rennes : l'Olympique Lyonnais fait ce qu'il faut dans le match de la 30e journée, les temps forts du match

Les chiffres au terme de ce duel témoignent d’ un petit paradoxe : malgré un nombre de tirs cadrés inférieur à celui de son adversaire, l'Olympique Lyonnais s’impose sur le score de 3-1 . L'Olympique Lyonnais a toutefois la maîtrise au niveau de la possession de balle (60%-40%) et sa victoire n’est donc pas illogique.

90ᵉ. Cette frappe était bel et bien dans le cadre ! Benjamin Bourigeaud parvient à viser les filets avec succès sur ce tir, mais c'est un échec.

88ᵉ. Le Stade Rennais tente de trouver la faille mais la tentative de Benjamin Bourigeaud file à côte du but.

85ᵉ. Voici une dernière opportunité ou presque de de soigner ses stats pour l'Olympique Lyonnais ! Benoit Bastien siffle un coup franc à quelques encablures de la surface adverse. L'occasion pour les Lyonnais de marquer un but de plus dans les dernières minutes de jeu, alors que le score en est à 3-1 dans cette 2e période.

Bradley Barcola vient de trouver la faille à la 79e minute de jeu dans cette 2e période et permet à ses coéquipiers de se détacher dans ce duel contre le Stade Rennais. Le score est de 3 à 1 au Groupama Stadium !

71ᵉ. Quel coup franc précieux pour le Stade Rennais ! Benoit Bastien siffle une faute contre les Lyonnais qui se retrouvent assiégés devant leurs buts et vont devoir repousser une balle d'égalisation. Nous en sommes à la 71e minute de jeu au Groupama Stadium.

70ᵉ. On fait tourner les effectifs chez les Rennais : Lovro Majer est rappelé sur le banc de touche alors que Desire Doue entre sur le terrain.

70ᵉ. Après avoir fait appel à la VAR, Benoit Bastien rend sa décision définitive : et il confirme ce but en faveur de l'Olympique Lyonnais !

14:25 - Arbitrage vidéo en cours

69ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Benoit Bastien a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.