Reims - Brest : le Stade Brestois prend l'avantage, le match en direct

Stade Reims - SB29. Les Brestois font la course en tête, au Stade Auguste Delaune, dans ce match de Ligue 1 entre le Stade Reims et le Stade Brestois, grâce à un but marqué à la 6e minute de la rencontre. La suite du match en direct.

En direct

15:14 - Parade du gardien sur cette occasion du Stade Reims ! 15ᵉ. La tentative du Stade Reims échoue de peu alors que nous atteignons la 15e minute de la partie. 15:14 - Jeremy Le Douaron trouve le cadre ! 15ᵉ. La balle de break ne tenait qu'à lui ! Jeremy Le Douaron parvient à viser les filets avec succès sur cette frappe, mais c'est raté.

Découvrir l'offre 15:08 - C'est manqué pour Emmanuel Agbadou ! 9ᵉ. Le Stade Reims tente de trouver l'ouverture mais la tentative de Emmanuel Agbadou file à côte du but. 15:08 - Corner pour le Stade Reims 9ᵉ. Benoit Millot signale un coup de pied de coin en faveur du Stade Reims côté droite de la pelouse du Stade Auguste Delaune. Menés au score dans cette 1e période, les Rémois vont tenter de porter le danger devant la cage adverse avec un coup de patte de Junya Ito. 15:05 - Pierre Lees Melou offre son premier but au Stade Brestois (0-1) ! Nous voilà à 0 à 1 au Stade Auguste Delaune ! Le Stade Brestois ouvre la marque à la 6e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, avec un but de la tête de Pierre Lees Melou, sur un service de Jeremy Le Douaron. Les Rémois sont obligés de réagir ! 15:05 - Les Brestois s'offrent une sérieuse occasion de but ! 6ᵉ. Le Stade Brestois se procure une réelle opportunité de faire évoluer le score. 15:03 - Arrêt du gardien du Stade Reims 4ᵉ. Le Stade Brestois crée le danger avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à intervenir alors que nous atteignons la 4e minute de la partie. 15:03 - Jens-Lys Cajuste cadre sa frappe ! 4ᵉ. Opportunité intéressante pour Jens-Lys Cajuste : la tentative est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut relancer les siens. 15:00 - Le Stade Reims et le Stade Brestois débutent leur match ! Le coup d’envoi de ce duel entre le Stade Reims et le Stade Brestois, comptant pour la 30e journée, vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, à Reims.

Les stats du match