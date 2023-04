Nantes - Monaco : des buts mais deux équipes à égalité dans le match de la 30e journée, revivez les temps forts du match

18:57 - Nantes et Monaco n'ont pas réussi à se départager (2-2)

Le score reste finalement de parité (2-2) entre le FC Nantes et AS Monaco, mais les Monégasques pouvaient espérer mieux au regard des statistiques. L'AS Monaco en effet eu l’avantage en termes de possession de balle (48%-52%) mais a aussi cadré plus de tirs que ses adversaires (8 contre 2). Il lui a manqué une dose d’efficacité pour faire la différence dans ce duel de Ligue 1.