Lorient - OM : heure, chaine TV, compos... Les infos du match

L'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Lorient ce dimanche 9 avril à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1 et est dans l'obligation de gagner pour espérer suivre la cadence de Lens et du PSG.

Après un début de saison canon, les Merlus ont progressivement perdu le fil et se retrouvent désormais à la 10e place. Lorient n'a pas réussi à l'emporter sur ses deux derniers matches face à deux autres équipes du top 10. La venue de l'OM pourrait être l'occasion de se relancer.

En face l'OM a la pression suite aux succès de Lens et du PSG qui continuent d'imprimer la cadence à la deuxième et à la première place. Les Phocéens sont donc presque obligés de s'imposer ce dimanche s'ils ne veulent pas dire adieu au titre. "J'ai vu mes joueurs totalement concentrés, appliqués, et je suis très confiant pour la suite des opérations, à commencer par le match de ce dimanche à Lorient", a déclaré Igor Tudor en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Lorient - OM ?

Le match Lorient - OM débutera à 20h45 ce dimanche 9 avril. Il se déroulera au stade Yves-Allainmat de Lorient.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lorient - OM ?

C'est PrimeVideo qui diffusera ce Lorient - OM. Willy Delajod sera l'arbitre principal de cette dernière rencontre de la 30e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Lorient - OM ?

La seule diffusion streaming disponible pour voir ce Lorient - OM sera sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour Lorient - OM ?

Regis Le Bris va devoir bricoler pour la réception de l'OM ce dimanche. En effet, le technicien lorientais est privé de Laurent Abergel, Julien Laporte, Enzo Le Fée, Yvon Mvogo ou encore Théo Le Bris. Voici à quoi devrait ressembler le onze des Merlus : Mannone - Yongwa, Meïté, Talbi, Le Goff - Innocent - Faivre, Ponceau, Makengo, Cathline - Dieng.

Igor Tudor déplore moins d'absences. En effet, seuls Amine Harit et Azzedine Ounahi manqueront à l'appel pour le déplacement en Bretagne. Leonardo Balerdi est de retour après sa suspension. Même si Alexis Sanchez souffrirait du pied, il devrait débuter la rencontre. Voici le onze probable des Marseillais : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Ünder, Malinovskyi - Sanchez.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lorient - OM ?

Sur les sites de paris sportifs, les Olympiens restent les favoris de ce Lorient - OM. Sur Betclic, les Marseillais sont à 1,60, le nul est à 4,20 et la victoire lorientaise est à 5,40. Sur Parionssport, l'OM est aussi à 1,60, le nul est à 4,35 et les Merlus sont à 5,50.