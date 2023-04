Benfica - Porto : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Le Championnat portugais semble déjà scellé avec Benfica largement en tête, mais ce vendredi 7 avril au soir il y a le Classico entre les Lisboètes et Porto.

Le Championnat portugais sera, sauf surprise, remporté par Benfica qui comptabilise 10 points d'avance sur le deuxième Porto à 8 journées de la fin. Les deux clubs vont justement s'affronter ce soir lors de la 27e journée de la Liga Portugal. En cas de victoires des Águias, le suspens sera définitivement clos. D'autant que Porto se présentera ce vendredi 7 avril à l'Estádio da Luz où les Lisboètes n'ont plus perdu en Championnat depuis le 7 mai 2022.

Porto ont été les derniers à les vaincre à domicile. Les champions en titre pourront tenter de réitérer cette performance. Les absences chez la formation de Sergio Conceição sont toutefois plus nombreuses. Pepe sera par exemple éloigné des terrains en raison d'une blessure à la tête. Le club est de plus menacé par Braga qui est troisième au classement et à deux points des Dragões. Au Portugal, la troisième place est synonyme de barrages en Ligue des Champions tandis que la seconde place est directement qualificative.

A quelle heure débute le match Benfica - Porto ?

Le soir du 7 avril 2023 est un soir de "O Classico" au Portugal avec Benfica qui recevra Porto à 19h00.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Benfica - Porto ?

Pour cette sublime affiche portugaise, c'est RMC Sport qui s'est attribué les droits de la Liga Portugal.

Quelle diffusion streaming pour le match Benfica - Porto ?

RMC Sport va aussi retransmettre cette opposition de la Liga Portugal sur ses plateformes streaming (portables, ordinateurs, tablettes ...).

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Benfica : 1,90 / Nul : 3,55 / Porto : 3,80

: Benfica : 1,90 / Nul : 3,55 / Porto : 3,80 Unibet : Benfica : 1,90 / Nul : 3,50 / Porto : 3,75

: Benfica : 1,90 / Nul : 3,50 / Porto : 3,75 France-Pari : Benfica : 1,90 / Nul : 3,45 / Porto : 3,90

Quelles compositions probables ?

Ce match est capital dans le cœur des supporters de chaque équipe. Les deux entraineurs aligneront le meilleur onze possible même si un quart de finale de la Ligue des Champions attend Benfica mardi 11 avril. Il y aura en revanche quelques absences de marque des deux côtés. Le club de la capitale composera sans Goncalo Guedes ou Mihailo Ristic absents. Chez Porto, Pepe, Diogo Costa, Evanilson ou Joao Mario devraient également être indisponibles.