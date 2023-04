Celtic - Rangers : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Les deux géants d'Ecosse, le Celtic et les Rangers se feront front ce samedi 8 avril au Celtic Park. Les deux premiers de la Scottish Premiership sont assurés de disputer les play-offs.

Depuis 1888 il y a eu plus de 420 rencontres toutes compétitions confondues. Depuis 1986, c'est le Celtic ou les Rangers qui remportent le Championnat d'Ecosse. Et ce samedi 8 avril, ces deux clubs rivaux s'affronteront une énième fois dans l'emblématique enceinte du Celtic Park. Les deux équipes devancent très largement leurs concurrents directs de plus de 30 points. Le Celtic n'a pas perdu dans la Scottish Premiership depuis le 1er octobre 2022 et les Rangers depuis le 6 novembre 2022.

Les deux géants d'Ecosse ne font que gagner et le seul match où ils sont réellement mis en difficulté est ce mythique duel. Si les Celtics comptabilisent 9 points d'avance sur son rival, les verts et blanc sont aussi parvenus assez récemment à se défaire des Rangers. Ils ont remporté le 26 février 2023 la League Cup en gagnant 2-1. Qualifiés pour les plays-offs, la rencontre n'a pas vraiment d'enjeu si ça n'est cette rivalité historique qui plane au-dessus des joueurs qui ont l'obligation pour leurs supporters, de sortir vainqueur de la confrontation.

A quelle heure débute le match Celtic - Rangers ?

Le Old Firm se déroule sans cesse dans une ambiance de folie. Ca sera encore le cas ce samedi 8 avril à 13h30 dans l'iconique Celtic Park, stade du Celtic Glasgow.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Celtic - Rangers ?

La Scottish Premiership ne représente pas un intérêt financier assez conséquent pour les médias français. Ainsi, aucune chaîne TV de la métropole ne retransmettra le derby écossais ce qui n'est pas le cas des sites de paris sportifs comme Betclic TV.

Quelle diffusion streaming pour le match Celtic - Rangers ?

Un site de pari sportif nécessite obligatoirement de mettre de l'argent sur l'application ou le site internet. Une fois que cette démarche aura été effectuée, vous pourrez suivre en streaming et en intégralité sur Betclic TV le match entre le Celtic et les Rangers.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Celtic : 1,68 / Nul : 3,78 / Rangers : 4,17

: Celtic : 1,68 / Nul : 3,78 / Rangers : 4,17 Unibet : Celtic : 1,64 / Nul : 3,72 / Rangers : 4,10

: Celtic : 1,64 / Nul : 3,72 / Rangers : 4,10 France-Pari : Celtic : 1,58 / Nul : 3,75 / Rangers : 4,20

Quelles compositions probables ?

L'infirmerie des Rangers est bien remplie avec quatre joueurs (Steven Davis, Filip Helander, Tom Lawrence, Kemar Roofe) qui sont certains de ne pas prendre part au Old Firm. Chez les Celtics, seul James McCarthy est assuré de ne pas disputer ce choc.