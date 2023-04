Liverpool - Arsenal : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Pour être champion d'Angleterre, Arsenal doit impérativement gagner jusqu'à la 37e journée du Championnat au moins. Les Gunners affrontent ce dimanche 9 avril les Reds à l'occasion de la 30e journée de Premier League.

Arsenal a presque fait le plus dur en conservant sa première place en Premier League à 9 journées de la fin. Le club londonien s'apprête à défier Liverpool à Anfield lors de la 30e journée. Avec 8 points d'avance et une journée de plus que Manchester City, les Gunners ont jusque-là fait le job. La Premier League est cependant très intense et les matchs sont tous très difficiles. En huit journées il peut se passer beaucoup de choses et il reste aux hommes de Mikel Arteta au moins quatre chocs dont l'un contre Manchester City et aujourd'hui contre les Reds.

Si Liverpool est totalement largué en Premier League en étant que 8e avec 43 points, le club anglais reste une référence dans le Championnat et répond souvent présent dans les grands rendez-vous. C'est une équipe qui est très expérimentée avec des joueurs très talentueux comme Mohamed Salah. C'est un vrai match piège pour Arsenal qui pourrait laisser de précieuses plumes dans cette confrontation. Arsenal n'a plus gagné à Anfield en Premier League depuis 2012, soit 11 ans...

A quelle heure débute le match Liverpool - Arsenal ?

Pour entendre les supporters de Liverpool entonner le célèbre "you'll never walk alone", il faudra se brancher sur ses écrans peu avant le coup d'envoi prévu à 17h30.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Liverpool - Arsenal ?

En France, la Premier League est diffusée sur les antennes du média Canal +. Le match se déroulera sur la pelouse de Liverpool à Anfield.

Quelle diffusion streaming pour le match Liverpool - Arsenal ?

En cas de fautes, de pénalty ou d'hors-jeu, c'est Paul Tierney qui donnera les coups de sifflet. Pour ne rien rater aux actions qui animeront la partie, vous pourrez vous connecter sur les plateformes streaming via votre compte Canal +.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Liverpool : 2,78 / Nul : 3,65 / Arsenal : 2,35

: Liverpool : 2,78 / Nul : 3,65 / Arsenal : 2,35 Unibet : Liverpool : 2,75 / Nul : 3,62 / Arsenal : 2,33

: Liverpool : 2,75 / Nul : 3,62 / Arsenal : 2,33 France-Pari : Liverpool : 2,80 / Nul : 3,55 / Arsenal : 2,35

Quelles compositions probables ?

Liverpool a eu une saison creuse et les Reds devront jusqu'à la fin de la saison subir les matchs. Contrer une équipe en pleine confiance telle que Arsenal pourrait un peu révolter les hommes de Jurgen Klopp qui peinent à être performants. Le manager allemand devrait aligner un onze expérimenté avec Van Dijk, Milner ou encore Salah. Arsenal s'en remettra à ses talents qui éblouissent chaque semaine les fans des Gunners.