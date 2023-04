Manchester City - Bayern : suivez le match - DIRECT

Les joueurs se saluent, et se tapent dans la match. Dans quelques minutes, il n'y aura plus de cadeaux dans ce Manchester City - Bayern Munich !

Après avoir éliminé respectivement le RB Leipizg et le Paris Saint-Germain, Manchester City et le Bayern Munich auront forcément du lourd pour les demi-finales de la reine des compétitions européennes. Dans le dernier carré, ils retrouveront Chelsea ou le Real Madrid.

20:40 - Guardiola compare Haaland à Messi et Ronaldo à l'orée de Manchester City - Bayern Munich

Pour son retour à la compétition, le Norvégien a été l'auteur d'un doublé face à Southampton (1-4). Après ce succès, l'entraîneur catalan a salué le talent de son protégé : "Si vous regardez le nombre de matchs d'Erling Haaland dans sa carrière professionnelle, et que vous comparez les buts dans le même nombre de matchs, il est à égalité avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il a marqué autant que Cristiano, mais je pense que Messi est un joueur plus complet. Erling n'a que 22 ans et arrive dans le championnat le plus difficile du monde. Je peux parler parce que j'ai connu d'autres championnats. Faire ce qu'il a fait est tout à fait remarquable."