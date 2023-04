Real - Chelsea : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

C'est l'un des gros chocs de ces quarts de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid accueille Chelsea à l'occasion du match aller ce mercredi 12 avril à 21h.

Le Real Madrid aborde ce quart de finale aller de la Ligue des champions avec une confiance effritée après le revers concédé le week-end dernier en Liga. En effet, les Merengue se sont inclinés à domicile face à Villareal (2-3). Mais en Ligue des champions, les hommes de Carlo Ancelotti se transforment souvent et Liverpool en a fait les frais en huitièmes de finale. "On veut gagner de nouveau la Ligue des champions et vivre une autre nuit magique au Santiago-Bernabéu", a déclaré le technicien italien du Real.

De son côté, Chelsea vit une saison extrêmement compliquée et vient d'embaucher son troisième coach de la saison. Frank Lampard a succédé à Graham Potter qui avait lui même succédé à Thomas Tuchel. Les Blues n'ont plus gagné depuis un mois et viennent de s'incliner en Championnat pour la première du nouvel entraineur sur la pelouse de Wolverhampton (0-1). "Si vous êtes inquiets, ne le soyez pas. Si vous êtes inquiets, ne venez pas. Les joueurs ne le seront pas", a prévenu Frank Lampard.

A quelle heure débute le match Real - Chelsea ?

Le match Real - Chelsea débutera à 21h ce mercredi 12 avril. Il se déroule au stade Santiago Bernabéu, à Madrid.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real - Chelsea ?

Deux chaînes diffuseront la rencontre entre le Real et Chelsea. En effet, Canal+ et RMC Sport 1 passeront le match. L'arbitre français François Letexier officiera pour ce choc.

Quelle diffusion streaming pour le match Real - Chelsea ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour voir ce Real - Chelsea. La plateforme de RMC Sport, RMCSport.tv ainsi que celle de Canal+, Mycanal, retransmettront aussi la rencontre mais un abonnement est nécessaire.

Quelles compositions probables pour Real - Chelsea ?

Carlo Ancelotti n'a qu'un seul absent pour ce Real - Chelsea. Ferland Mendy n'est toujours pas présent dans le groupe madrilène. Eduardo Camavinga devrait occuper le couloir gauche et être préféré à Nacho alors que Rodrygo devrait commencer la rencontre. Voici le onze probable des Merengue : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Frank Lampard devrait organiser son équipe en 4-3-3 ce mercredi avec la présence de N'Golo Kanté dans l'entrejeu qui a récemment fait son retour avec les Blues. Le onze probable des Anglais : Kepa - James, Fofana, Koulibaly, Chilwell - Kovacic, Fernandez, Kante - Sterling, Havertz, Felix.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real - Chelsea ?

Sur les sites de paris sportifs, ce sont les Madrilènes qui sont les favoris de ce quart de finale aller de la Ligue des champions : Sur Winamax, les Merengue sont à 1,70, le nul est à 3,85 et la victoire des Blues est à 5,30. Sur Unibet, les cotes sont similaires sauf le Real qui est à 1,69.