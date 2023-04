Milan AC - Naples : suivez le match en direct

Milan AC - Naples. Pour son premier quart de finale en Ligue des Champions, Naples se voit offrir un choc 100 % italien contre l'AC Milan, septuple lauréat de l'épreuve mais de retour à ce niveau après 11 ans d'errance. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Milan AC et le Naples, en direct commenté.

21:02 - Enorme occasion pour Naples ! Anguissa déborde à droite et parvient à centrer du droit à ras de terre. Kjaer se troue au premier poteau. Derrière, Krunic ne dégage pas mais prolonge le ballon qui arrive sur Kvaratshkelia. Le Géorgien arme du gauche à 5 mètres mais sa tentative est sortie sur sa ligne par le Bosnien.

21:02 - Coup d'envoi du match Milan AC - Naples ! Le match débute à Milan, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Milan AC - Naples.

20:58 - Sur la pelouse Les deux équipes de l'AC Milan et du Napoli ont pénétré sur la pelouse de San Siro dans une ambiance assourdissante et fabuleuse, digne des grandes soirées européennes. Les tribunes sont barrées de plusieurs tifos gigantesques.

20:55 - Cinq de suite Sans être impérial à domicile, l'AC Milan est invaincu depuis cinq matchs de rang à domicile toutes compétitions confondues mais reste sur deux nuls contre Empoli (0-0) et la Salernitana (1-1). Le dernier revers des Rossoneri à San Siro remonte au 29 janvier dernier et la claque administrée par Sassuolo (2-5).

20:50 - Naples sème la terreur à l'extérieur Depuis le début de l'année civile 2023, Naples a disputé 9 matches à l'extérieur toutes compétitions confondues et en a remporté 8. Seul accroc, le 4 janvier dernier. C'était à San Siro mais face à l'Inter Milan (0-1). Depuis, Kvaratshkelia et ses partenaires ont enchaîné 8 succès de rang. Sur l'ensemble de la saison, Naples n'est tombée qu'une seule autre fois à l'extérieur, c'était lors du dernier match de poules en Ligue des Champions à Liverpool (0-2). Son bilan de la saison loin du Diego-Maradona est ainsi de 16 victoires pour 2 défaites et un nul.

20:45 - Un absent de marque Pour le premier quart de finale de Ligue des Champions de son histoire, Naples va devoir se passer de sa principale menace offensive. Touché aux adducteurs, Victor Osimhen ne figure pas sur la feuille de match pour le déplacement à Milan. Auteur de 25 buts cette saison, le Nigérian s’est blessé le 18 mars dernier. Touché à une cuisse, Giovanni Simeone est également absent du groupe napolitain.

20:40 - Une grande première Leader de Serie A avec une marge considérable (16 points d'avance sur la Lazio), Naples file tranquillement vers son 3e titre de champion d'Italie. Si le club napolitain retrouve des couleurs dans son championnat domestique, il n'a jamais brillé en Europe et va vivre son tout premier quart de finale en Ligue des Champions.

20:35 - Théo Hernandez : "Très bien préparé" "Nous savons combien Naples est fort, mais nous avons très bien préparé ce match", a expliqué avant ce quart de finale aller Théo Hernandez. Le défenseur latéral français découvre ce niveau de la compétition et espère bien faire comme à la Coupe du Monde en aidant son équipe à atteindre les sommets.

20:33 - Le onze de départ de Naples Peu de surprise dans le onze concocté par Luciano Spalletti. Alors que Raspadori était pressenti à la pointe de l'attaque, il est finalement sur le banc et ce sera Kvaratshkelia qui sera devant, accompagné de Lozano à droite et Elmas à gauche. Au milieu, le trio Anguisa-Zielinski-Lobotka aura la charge de l'animation napolitaine. Derrière, Mario Rui prend place dans le couloir gauche, alors que Di Lorenzo, le capitaine, sera son pendant à droite. Dans l'axe, Kim et Rrahmani sont associés pour gérer notamment Giroud.

20:30 - Onze ans après Septuple vainqueur de la Ligue des Champions, l'AC Milan renoue avec son glorieux passé dans la compétition. En effet, les champions d’Italie en titre retrouvent les quarts de finale pour la première fois depuis le printemps 2012. A l'époque, les Lombards avaient été mis hors course par le FC Barcelone (0-0, 1-3).

20:29 - Le onze de départ de l'AC Milan avec Giroud, Maignan et Hernandez Comme prévu, pour affronter Naples, Stefano Pioli a aligné ses trois internationaux français. Ainsi, Giroud occupera la pointe de l'attaque milanaise. Il sera épaulé par Leao, Bennacer et Diaz. Tonali et Krunic sont chargés d'animer le coeur du jeu et d'assurer la récupération. En défense, Maignan gardera la cage avec une ligne de quatre pour le protéger et dont fait partie Théo Hernandez sur le flanc gauche. Tomori et Kjaer forment l'axe central et le capitaine Calabria est aligné à droite.

20:25 - Avantage Milan ? Il y a 10 jours, en Serie A, l'AC Milan a remporté le dernier face-à-face avec Naples. Au Diego-Maradona, les Milanais ont écrasé un pâle leader, lui passant quatre buts (4-0). Auteur d’un doublé, Leao a été l’un des principaux artisans de ce succès collectif avec un doublé, au même titre que Diaz auteur d’un but et d’une passe décisive. Saelemaekers a inscrit le dernier but de la démonstration milanaise.

20:20 - Acte CLII (acte 152) L'AC Milan et Naples se sont affrontés à 151 reprises dans leur histoire commune depuis 1929/1930. Pour le moment, le bilan est favorable aux Lombards qui comptent 58 victoires contre 44 à leurs rivaux napolitains, pour 49 nuls.

20:15 - Naples repart de l'avant Dix jours après la claque reçue à domicile face à l'AC Milan (0-4), les hommes de Spalleti ont relevé la tête et repris leur marche en avant. Sur le terrain de Lecce, Di Lorenzo a lancé les siens qui ont ensuite déroulé sans forcer leur talent et profité d’n but contre son camp de Gallo pour assurer leur 24e succès de la saison en Serie A.

20:10 - Milan en panne Vendredi dernier, lors de la dernière journée de Serie A, l'AC Milan a été incapable de prendre le meilleur sur Empoli (0-0). A domicile, les Lombards ont dominé mais beaucoup trop tiré à côté pour espérer l'emporter. Entré en jeu à la 70e, Giroud a cru inscrire le but de la victoire à la fin du temps réglementaire mais celui-ci a finalement été annulé pour main de l’attaquant français. Avant lui, Florenzi avait touché le poteau.

20:05 - Un quatuor roumain au sifflet La rencontre sera arbitrée par le Roumain Istvan Kovacs. Il sera assisté par ses compatriotes Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene. Un autre roumain Horatiu Fesnic officiera comme 4e arbitre quand l’arbitrage vidéo sera assuré par la paire allemande Bastian Dankert-Marco Fritz.