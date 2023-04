France - Canada : heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Hervé Renard a réussi son entrée en matière avec les Bleues et la victoire sur la Colombie en match amical vendredi 7 avril. Il dirigera mardi 11 avril son deuxième match à la tête des Bleues face au Canada.

La première apparition de Hervé Renard sur le banc de l'équipe de France féminine s'est soldé par un succès sur la Colombie lors d'un match amical vendredi 7 avril (5-2). Les Sud-Américaines qui menaient 2 à 0 à la 50e minute de jeu ont ensuite été renversées par des Françaises beaucoup plus conquérantes et efficaces. Les Bleues doivent désormais confirmer ce mardi 11 avril en affrontant le Canada juste derrière la France au classement FIFA (5e). "Ca va faire un gros match entre deux équipes de haut niveau", a avancé le sélectionneur Hervé Renard avant la rencontre. "On doit bien négocier ce genre de match. C'est une sorte de répétition avant les grandes rencontres qui vont avoir lieu à la Coupe du monde", a-t-il poursuivi en conférence de presse d'avant-match.

Le patron des Bleues souhaite surtout créer et instaurer "un team spirit. C'est ce sur quoi on doit travailler. Il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe de France. Mais les individualités seules ne peuvent pas remporter un trophée. Il faut une cohésion. C'est important de sentir qu'on va dans la même direction, de ne laisser personne en chemin". De retour avec les tricolores et auteure d'un doublé contre la Colombie, Eugénie Le Sommer l'a affirmé avant l'opposition contre les Canadiennes, "il y a une nouvelle dynamique, une différence dans la cohésion et dans les relations staff-joueuses".

A quelle heure débute le match France - Canada ?

Les Bleues disputeront ce second match amical à la même heure que le premier disputé vendredi 7 avril, c'est-à-dire 21h10. Elles auront cette fois-ci rendez-vous au Mans dans le stade Marie-Marvingt.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Canada ?

Comme lors du match contre la Colombie vendredi 7 avril dernier, W9 va diffuser l'intégralité de la rencontre entre les filles d'Hervé Renard et celle de Bev Priestman.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Canada ?

Si W9 diffuse le match en entier sur ses antennes, la chaîne va aussi mettre à disposition du public ce duel via ses plateformes streaming.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : France 1,39 / Nul : 4,12 / Canada : 5,60

France 1,39 / Nul : 4,12 / Canada : 5,60 Unibet : France 1,40 / Nul : 4,30 / Canada : 5,80

: France 1,40 / Nul : 4,30 / Canada : 5,80 France-pari : France 1,43 / Nul : 4,20 / Canada : 5,80

Quelles compositions probables ?

Pour son deuxième match à la tête de l'équipe de France de football féminine, Hervé Renard devrait effectuer quelques changements dans chaque ligne du jeu avec Karchaoui en défense, Jean-François et Geyoro au milieu ou encore Bacha en attaque.