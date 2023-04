PSG - Lens : chaîne, compos, pronos... Les infos du match

PSG - Lens. Le Paris Saint-Germain reçoit, pour un match décisif pour le titre, le RC Lens ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 1. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, la rencontre entre Parisiens et Lensois en direct commenté.

C'est une affiche de rêve qui a lieu ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Leader du classement avec six points d'avance sur les Lensois, le PSG pourrait frapper un grand coup dans la course au titre en cas de succès face à son dauphin, à quelques journées de la fin du championnat. À l'inverse, une défaite bousculerait encore un peu plus le club de la capitale, qui vit des semaines agitées sur et en dehors du terrain.

Secoué cette semaine par les accusations de racisme autour de son entraîneur, Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain est effectivement loin d'être serein au moment de recevoir le Racing Club de Lens, qui reste sur quatre succès consécutifs en championnat et qui rêve toujours, même sans l'avouer publiquement, de profiter des errements parisiens pour aller chercher le titre en fin de saison. Cela passe par un bon résultat ce samedi soir à Paris, avant notamment de recevoir Monaco et Marseille lors des prochaines journées.

À quelle heure débute le match PSG - Lens ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 31e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens sera donné à 21 heures au Parc des Princes par l'arbitre français Willy Delajod.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Lens ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV pour ce match entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens. Ce choc au sommet de la Ligue 1 sera diffusé sur Canal+ Sport ce samedi soir à partir de 21 heures.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Lens ?

Pour suivre cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seule la plateforme myCanal propose la diffusion en ligne du match entre le PSG et Lens ce samedi soir.

Quelles compositions probables pour PSG - Lens ?

Pour cette rencontre décisive pour le titre en Ligue 1, Christophe Galtier est privé de plusieurs joueurs importants, comme Neymar, Verratti, Kimpembe et Mukiele mais aussi Renato Sanches. L'entraîneur parisien pourrait redonner sa chance à Carlos Soler dans le milieu du 3-5-2, en compagnie de Vitinha et Fabian Ruiz. Le onze de départ probable du PSG: Donnarumma - Marquinhos, S. Ramos, D. Pereira - Hakima, Soler, Vitinha, F. Ruiz, N. Mendes - Messi, Mbappé.

De son côté, Franck Haise ne déplore qu'une seule vraie absence, celle de Wesley Saïd. Buksa et Le Cardinal, blessés de longue date, reprennent avec la réserve ce week-end. L'entraîneur lensois devrait donc aligner une équipe très classique ce samedi soir au Parc des Princes. Le onze de départ probable de Lens: Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, A. Samed, S. Fofana, Machado - Sotoca, Openda, Thomasson.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Lens ?

Dans cette rencontre au sommet de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du PSG oscille entre 1,7 et 1,8 tandis que celle d'une victoire des Lensois au Parc des Princes se situe entre 4 et 4,5. La cote pour un match nul est généralement comprise entre 3,7 et 4.