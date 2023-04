Bâle - Nice : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

L'OGC Nice poursuit son aventure européenne en Conference Europa League sur la pelouse du FC Bâle ce jeudi 13 avril à l'occasion du quart de finale aller.

Avant de recevoir l'OGC Nice ce jeudi soir, les Suisses n'ont pas gagné depuis le 1er avril après deux rencontres sans victoires lors des deux dernières rencontres. En Championnat, les Bâlois sont seulement 6es loin du leader. Avec huit victoires, huit défaites et onze matches nuls, le bilan des hommes de Heiko Vogel est très moyen. "Nice, l'adversaire le plus fort jusqu'à présent", a estimé le technicien allemand des Bâlois.

De son côté Nice marche sur l'eau depuis l'arrivée de Didier Digard sur le banc. Mais depuis quelques matches, les Aiglons ont été coupés dans leur élan et n'ont plus connu la victoire depuis le 16 mars et le match retour des huitièmes de finale de la Conference Europa League face au Sheriff Tiraspol (3-1). "On est un groupe très uni, avec des objectifs communs. On adhère tous ensemble aux mêmes choses. Donc on reste sur ce qu'on fait de bien et on ne change rien", a affirmé Didier Digard alors que l'affaire Galtier bat son plein et pourrait perturber la préparation niçoise.

A quelle heure débute le match Bâle - Nice ?

Le match Bâle - Nice débutera à 21h ce jeudi 13 avril. Il se déroulera au Parc Saint-Jacques de Bâle, en Suisse.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Bâle - Nice ?

Deux chaînes diffuseront la rencontre Bâle - Nice. W9 et Canal+Foot se partagent les droits du match. Le Suédois Glenn Nyberg sera l'arbitre de la partie.

Quelle diffusion streaming pour le match Bâle - Nice ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce Bâle - Nice. MyCanal et 6Play diffuseront aussi ce match sur leurs plateformes digitales.

Quelles compositions probables pour Bâle - Nice ?

Heiko Vogel sera privé de deux joueurs pour la réception de Nice ce jeudi soir avec les absences de Arnau Comas et Fabian Frei. Les Bâlois seront vraisemblablement organisés en 4-4-2 : Hitz - Lang, Pelmard, Calafiori, Lopez - Ndoye, T. Xhaka, Diouf, Males - Zeqiri, Amdoun.

En face, Didier Digard a une infirmerie plus que remplie et déplore six absents. Sofiane Diop, Youcef Atal, Jordan Lotomba s'ajoutent aux absences de Nicolas Pepe, Mattia Viti et Alexis Beka-Beka. Voici le onze probable des Aiglons en 5-3-2 : Schmeichel - Mendy, Ndayishimiye, Todibo, Dante, Bard - Thuram, Boudaoui, Ramsey - Moffi, Laborde.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Bâle - Nice ?

Sur les sites de paris sportifs, l'OGC Nice est le favori de cette rencontre comme sur Betclic où ils sont à 2,05. Le nul est à 3,30 et les Bâlois sont à 3,90. Sur Unibet aussi les Niçois sont à 2,05 mais le nul est à 3,18 et la victoire suisse est à 3,90.