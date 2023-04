Clermont - Angers : un match sur le fil pour le Clermont Foot, le résumé du match

16:57 - Fin de la rencontre à Clermont-Ferrand (2-1) !

Si le Clermont Foot termine avec l’avantage au tableau d’affichage (2-1) et plutôt avec la maîtrise du ballon (55% contre 45%), l'Angers SCO avait des raisons d’espérer dans ce duel au vu d’autres statistiques. Les Angevins ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (5) et auraient sans doute pu renverser la rencontre avec un peu plus d’efficacité.