Rodrygo punit Chelsea, le Real proche des demies - EN DIRECT

Après avoir repris Vinicius alors que le Brésilien filait au but, Mykhailo Mudryk a bien contrôlé le ballon sur la phase offensive qui a suivi. L'Ukrainien s'est débarrassé de Carvajal sur le contrôle avant de frapper mais sa tentative s'envole dans les tribunes de Stamford Bridge.

Après une belle récupération, João Felix s'échappe et file en contre-attaque. S'il se sert de l'appel de Kai Havertz pour repiquer vers le centre du terrain, le Portugais voit sa passe pour Sterling intercepté par Eduardo Camavinga. Quelle anticipation du Français !

Alors qu'on approche de la 70e minute de jeu, Frank Lampard a procédé à trois changements : João Felix, Raheem Sterling et Mykhailo Mudryk sont entrés à la place de Conor Gallagher, Enzo Fernandez et Marc Cucurella.

Revivez le but de Rodrygo en vidéo pour le Real Madrid . À noter la célébration du Brésilien qui rend hommage à Cristiano Ronaldo.

Ce but de Rodrygo permet aux Madrilènes de mèner 1 à 0, à la 58e minute dans cette 2e mi-temps. Les compteurs sont bien débloqués au Stamford Bridge et le Chelsea FC est désormais sous pression !

Après une frappe non cadrée d'Enzo Fernandez, Kai Havertz écrase sa frappe qui termine dans les gants de Thibaut Courtois.

Une nouvelle fois, N'Golo Kanté se retrouve dans la surface madrilène et reprend de volée mais c'est dévié en corner par Militao.

Grosse semelle de Reece James sur Eduardo Camavinga. Alors que le Français crie de douleurs et reste au sol, l'Anglais a été averti d'un carton jaune par Daniele Orsato.

22:06 - Vinicius touché

Dos au but et au duel avec Fofana, Vinicius se plaint de son talon et reste au sol. Il reprend sa place en boitillant.