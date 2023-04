Chelsea - Real : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Chelsea - Real. Quart de finale retour de Ligue des Champions où Chelsea reçoit le Real Madrid après s'être incliné 2-0 à l'aller. Découvrez toutes les informations sur cette confrontation retour.

Chelsea peut-il renverser le Real Madrid ? Après s'être inclinés 2-0 à l'aller dans la capitale espagnole, les Blues reçoivent les Madrilènes chez eux en quarts de finale de Ligue des Champions. Pour cette confrontation retour, Frank Lampard devra faire sans Kalidou Koulibaly (blessure) mais également sans Ben Chilwell (suspendu lors du match aller). Si les Londoniens sont dans une situation inconfortable, l'entraîneur de Chelsea croit à l'exploit malgré l'histoire qui lie le Real Madrid avec la C1 : "Je ne connais pas l'histoire exacte du Real Madrid mais de l'extérieur, ils ont un grand entraîneur que je comprends très bien et qui, je pense, devrait s'attribuer du mérite. J'ai étudié les deux matchs de l'année dernière. Je ne le fais pas toujours mais je pense que c'était important car il y a beaucoup de similitudes. On a aussi une autre référence avec le match de la semaine dernière. On a eu des opportunités et en même temps il y a beaucoup de choses que l'on aurait pu mieux faire. C'est pour ça que l'on travaille et j'espère qu'on verra les fruits de notre travail demain. Je sais que les joueurs ont la capacité pour le faire."

Du côté des Madrilènes, Carlo Ancelotti devrait reconduire le même onze qu'à l'aller malgré les cartons jaunes de Dani Carvajal et Eder Militao qui se retrouvent sous la menace d'une suspension pour une éventuelle demi-finale aller de Ligue des Champions. Malgré les deux buts d'avance avant le coup d'envoi de la confrontation retour, le technicien italien est revenu sur la forme actuelle de Chelsea en conférence de presse et semble se méfier des Blues : "Dans ce club, nous sommes très clairs sur ce que nous devons faire, c'est-à-dire ne pas toujours gagner, mais lutter jusqu'au bout avec toute l'énergie dont nous disposons. Nous aurons peut-être la chance de jouer une autre demi-finale et une autre finale, mais nous devons avancer pas à pas. Si nous atteignons les demi-finales, c'est que nous aurons bien travaillé. Chelsea traverse une période difficile, mais je pense qu'ils ont une grande opportunité. Nous devrons faire de notre mieux demain. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes lors du dernier match. Nous préparons un bon match pour demain, nous essayons d'atteindre les demi-finales et nous verrons ensuite."

À quelle heure débute Chelsea - Real ?

Le coup d'envoi du quart de finale retour de Ligue des Champions opposant Chelsea au Real Madrid est prévu mardi 18 avril à 21h00 au stade Stamford Bridge à Londres (Angleterre). L'Italien Daniele Orsato sera l'arbitre de cette affiche.

Sur quelle chaîne TV suivre Chelsea - Real ?

Détenteurs des droits TV de la Ligue des Champions, Canal+Foot et RMC Sport 1 diffuseront la rencontre entre Chelsea et le Real Madrid.

Si vous souhaitez regarder le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Chelsea et le Real Madrid sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site RMC Sport.

Quelles sont les compositions probables de Chelsea et du Real Madrid ?

Chelsea : Kepa (G) - James - Fofana - T.Silva - Cucurella - E.Fernandez - Kanté - Kovacic - Mudryk - Havertz - J.Felix.

Real Madrid : T.Courtois (G) - Carvajal - Militao - Alaba - Camavinga - Valverde - Kroos - Modric - Rodrygo - Benzema - Vinicius Jr.

Quels sont les pronostics de Chelsea - Real ?