Naples - Milan AC : heure, chaîne TV... Suivez le match en direct

Naples - Milan AC. Battu d'un rien à San Siro, la semaine passée, les Napolitains s'avancent diminués mais pas résignés pour renverser les Milanais n et donner encore plus de relief à une saison folle. Suivez avec nous, dès le coup d'envoi, le match entre le Naples et le Milan AC, en direct commenté.

La ferveur de San Siro et d'un peuple milanais chantant leur joie de retrouver le gotha européen et qui plus est de boucler la soirée avec une victoire, certes minimale mais si précieuse, résonnent encore. Six jours ont passé depuis ce match aller, depuis ce contre dévastateur conclu par Bennacer et qui a laissé Naples à genou. Six longues journées pour atteindre ce moment, celui que tout une ville attend fébrilement et fiévreusement depuis toujours.

Le retour d'Osimhen change-t-il tout ?

Si les supporters milanais avaient été grandioses, ils devraient trouver un écho au moins aussi fort, sinon plus encore quand tout le Diego-Maradona se déchaînera avant même que les premières notes de l'hymne de la Ligue des Champions ne commencent. "Défendre ce que nous avons fait jusqu'ici (première qualification pour un quart de finale de C1, ndlr), ce serait ne pas croire qu'on peut faire plus. Or on pense pouvoir faire plus. Il n'y a aucun risque dans le match de demain (mardi, ndlr), on risque juste un bonheur infini", croit Luciano Spalletti, comme une invocation. Les supporters napolitains n'en espèrent pas moins et joueront à plein leur rôle de 12e homme pour pousser leurs joueurs à faire le nécessaire.

Un but de retard n'a d'ailleurs rien d'insurmontable pour le leader de la Serie A surtout qu'il enregistre un retour de poids. Absent à l'aller, Osimhen sera bien présent à la pointe de l'attaque des Azzurri et cela change tout ou presque. Le Nigérian n'est pas qu'un redoutable buteur, il est un point d'appui capable de tenir le ballon devant, de faire la différence dans les airs. Mieux, il est le relais privilégié de Kvaratshkelia, trop souvent obligé de se débrouiller seul à San Siro. "Milan joue un football total, moderne, en te pressant. Mais ils vont sans doute garder en tête qu'il y aura Osimhen devant", sait Spalletti. Reste à voir comment les Napolitains gèreront la pression et s'articuleront défensivement en l'absence de Kim et Anguissa, tous deux suspendus.

Attendre ou pas

De son côté, l'AC Milan se pose bien moins de questions et s'avancera avec la certitude de maîtriser son sujet et d'avoir les jambes et la tête pour endurer l'enfer promis. Il faudra ainsi aux hommes de Stefano Pioli éviter la furia du début de match comme cela avait le cas la semaine passée. S'il s'en était alors sorti, il n'en sera peut-être pas toujours ainsi. "Ce serait une erreur de penser à défendre car nous avons un avantage minime et ils ont marqué en moyenne trois ou quatre buts par match", avertit Pioli qui n'a pas besoin de rappeler aux siens combien l'adversaire du soir peut-être dangereux. Le technicien lombard exhorte ses joueurs à jouer comme ils savent le faire et il pourra compter sur un effectif au complet.

Satisfait de son animation à Milan, il alignera vraisemblablement la même équipe, avec toujours Giroud pour peser devant, épaulé de Diaz et de Leao. Ce dernier a montré qu'il pouvait exploiter les espaces dans le dos et faire reculer tout le bloc adverse quand l'Espagnol avec sa facilité technique peut se défaire d'un marquage trop pressant et donner de bons ballons. "Ils sont très forts. Nous devrons faire attention aux contres et garder le ballon. Si nous le conservons, ils ne pourront rien faire", pointe Juan Jesus, qui suppléera Kim en défense centrale à Naples. Une équation simple si on suit son raisonnement mais on sait pertinemment qu'un quart de finale entre deux équipes aussi proches et se connaissant si bien aura sa part d'irrationnel, plus encore dans l'étuve napolitaine. "Être ici est déjà quelque chose d'important, mais nous voulons avancer dans cette compétition, on veut gagner. On va jouer pour gagner sans faire trop de calculs, tout en maintenant un certain équilibre", esquisse Spalletti. Diego-Maradona vibre déjà de la soirée qui s'annonce. Une soirée comme les aurait aimé le Pibe de Oro et dont ses lointains successeurs tenteront d'être dignes.

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Naples et l'AC Milan aura lieu à partir de 21h, au stade Diego-Maradona, en contrebas du Vésuve.

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Naples et l'AC Milan sera retransmis en direct, et en exclusivité, sur beIN Sports 1.

La rencontre entre et le Naples emmené Kvicha Kvaratshkelia et l'AC Milan gardé par Mike Maignan sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Naples : Meret – Di Lorenzo (cap.), Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira – Lobotka, Elmas, Zielinski – Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen.

AC Milan : Maignan – Calabria (cap.), Tomori, Kjaer, Hernandez – Krunic, Tonali – Diaz, Bennacer, Leao – Giroud.