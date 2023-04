"Ce n'est pas toujours facile de travailler avec moi" : les confidences surprenantes de Julien Fournier, lanceur d'alerte dans l'affaire Galtier

Julien Fournier s'est livré à 90 football, une prise de parole qui a été réalisée avant l'affaire Galtier, mais qui permet de mieux cerner le personnage.

Impliqué dans l'affaire Christophe Galtier, Julien Fournier s'est confié lundi 17 avril dans une interview vidéo pour le média 90 football. Ancien dirigeant de Nice ou encore président de Strasbourg, l'homme est désormais sans club depuis son départ de Parme pour des raisons personnelles à la fin de l'année 2022. Depuis quelques jours, Julien Fournier est de retour dans l'actualité, en plein cœur de l'affaire Galtier puisqu'il est le fameux lanceur d'alerte, auteur d'un mail à l'intention d'Ineos, accusant Christophe Galtier d'avoir tenu des propos discriminatoires. Pour recontextualiser, Julien Fournier avait décidé de faire venir à l'époque Christophe Galtier à la tête de l'OGC Nice. S'il confie avoir espéré le Néerlandais Erik Ten Haag (coach de Manchester United), c'est bien le désormais coach du PSG que le dirigeant niçois a signé à l'époque.

Dans son entretien, réalisé avant que l'affaire n'éclate, il dévoile une partie de sa méthode et concède que son caractère peut déranger au premier abord. "Ce n'est pas toujours facile de travailler avec moi car je peux avoir ma personnalité. Mais c'est facile dans le sens où l'entraîneur est le patron de l'équipe et moi je viens en soutien de lui, indique Julien Fournier. Je suis pénible, très investi dans le choix de l'entraîneur, mais quand on l'a choisi, c'est carte blanche sur le terrain. C'est pour ça que je travaille beaucoup en amont avec eux parce que j'estime que, normalement, si le projet a été bien expliqué et partagé, il n'y a plus de surprises."

Une plainte déposée

Julien Fournier est désormais sous le coup d'une plainte de Christophe Galtier pour diffamation et "risque causé à autrui". Vendredi 14 avril, le procureur de la République de Nice a confirmé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour discrimination raciale et religieuse. Pour certaines personnes, le personnage a des méthodes peu respectables, c'est en tout cas l'avis d'Eric Roy, ancien de la maison niçoise et actuel entraîneur de Brest. " J'ai travaillé avec l'autre, le lanceur d'alerte... Je connais ses méthodes qui ne sont pas correctes. C'est un personnage pas très intéressant à connaître."

Julien Fournier, un ancien de la maison OM

Pour aller encore plus loin dans sa personnalité, Le Parisien a livré un petit portrait de Julien Fournier le 14 avril dernier. Si le média cite L'Equipe en reprenant des propos de Christophe Galtier qualifiant Julien Fournier "d'ami", on y apprend également qu'il a fait ses classes au sein de l'OM de José Anigo et Pape Diouf lorsqu'il était secrétaire général de l'OM en 2004. Je l'ai vu démarrer au centre de formation, il était déjà bien armé et savait où il mettait les pieds," explique José Anigo. On a bossé ensemble au centre de formation, puis je l'ai fait monter chez les pros quand j'ai moi-même basculé. Tous les trois avec Pape, ça matchait bien, on était proches (...) "Ce n'est pas un technicien du foot, mais il était très bon dans son domaine, il était dur et ne lâchait rien quand il se retrouvait en tête à tête avec un agent. Mais moi je connais un Julien sympa, ouvert, rigolo."