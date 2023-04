Angers - PSG : grâce à Mbappé, Paris se rapproche du titre... le résumé vidéo du match

22:51 - Mbappé a passé une nouvelle bonne journée au boulot dans ce Angers – PSG

Dans ce match des extrêmes, entre le leader et la lanterne rouge du championnat, l’international français en a profité pour soigner ses statistiques. Le champion du monde a fait la différence en première période. Bien servi par Bernat et Messi, le gamin de Bondy s’est montré diaboliquement efficace (9e et 26e). En fin de partie, Thioub (87e) a enlevé le clean sheet aux Rouge et Bleu.