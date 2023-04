Angers - PSG : le SCO officiellement en Ligue 2 ? À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Le Paris Saint-Germain ouvre le bal ce vendredi 21 avril pour la 32e journée du championnat de France de Ligue 1.

Début de la 32e journée de Ligue 1 ce vendredi 21 avril avec le choc des extrêmes entre Angers, bon dernier et déjà proche de la relégation et le PSG, leader du championnat et proche d'un nouveau titre. Pour cette rencontre, les Parisiens pourront compter sur le retour dans le groupe de l'Italien Marco Verratti, absent depuis plusieurs semaines, mais devront faire sans Nuno Mendes. Pour cette rencontre, l'objectif est simple : la victoire ou rien malgré le contexte très particulier autour de l'affaire Galtier. "Je pense qu'Angers va jouer son jeu sans aucune pression car cette équipe est quasiment reléguée. Il y aura donc des joueurs libérés de cette pression, qui voudront faire un bon match, et une grosse ambiance (...) Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront à 150%, sans aucune pression de résultat, je pense donc que ce sera un match très ouvert. On a un seul objectif : gagner.

Comme l'a expliqué Christophe Galtier, Angers est proche de la relégation et peut même l'être officiellement à l'issue de cette 32e journée, voici les scénarios possibles :

Angers perd, Nantes et Brest gagnent, Auxerre ne perd pas.

Angers fait match nul, Nantes, Brest et Auxerre gagnent.

Si un tel évènement se produit, cette descente deviendrait la plus précoce de l'histoire du Championnat de France depuis la saison 2010-2011 d'Arles-Avignon. "En terme de classement nous sommes loin. C'est dur. Nous sommes plus focalisés sur des victoires, que de se dire mathématiquement nous sommes en Ligue 2. Nous allons et devons nous battre et prendre un maximum de points sur la fin du championnat. Les satisfactions sont les deux derniers matches à domicile (match nul contre Nice et victoire face au LOSC). Je n'ai pas envie de mettre une pression particulière aux jeunes. La pression est sur les cadres de l'équipe" a expliqué le coach de Angers.

A quelle heure débute le match Angers - PSG ?

Le coup d'envoi entre Angers et le PSG est prévu à 21h00 depuis le stade de Raymond Koppa.

Sur quelle chaîne TV suivre Angers - PSG ?

La rencontre entre le dernier de Ligue 1 et le premier de notre championnat de France sera à suivre en direct sur les antennes de Amazon Prime.

Quelle diffusion streaming pour le match Angers - PSG ?

Si vous voulez suivre la rencontre via un lien streaming internet, il faudra se connecter via votre compte Amazon Prime avec l'option Pass Ligue 1.

Quelles compositions probables pour Angers - PSG ?

Le PSG est toujours amoindri avec notamment la nouvelle absence du latéral gauche Nuno Mendes, mais peut compter sur le retour de l'Italien Marco Verratti au milieu de terrain. La compo probable : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes – Messi, Mbappé.

De son côté Angers doit composer sans Miha Blazic, Ilyes Chetti, Lois Diony, Ulrick Eneme-Ulla, Ali Kalla, Amine Salama et Melvin Zinga. La compo probable : Bernardoni – Sabanovic, Valery, Hountondji, Ghoulam, Kalumba – Bentaleb, Mendy, Abdelli – Hunou, Niane.