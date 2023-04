Nice - Bâle : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

L'OGC Nice reçoit le FC Bâle ce jeudi 20 avril à 21h à l'occasion du quart de finale retour de la Conference Europa League. Tout est encore très ouvert après le match aller qui s'est terminé sur un score de parité (2-2).

L'OGC Nice est le dernier représentant français en lice en Coupe d'Europe. Les hommes de Didier Digard peuvent encore le rester en cas de victoire ce jeudi soir face au FC Bâle et d'atteindre leur première demi-finale européenne de leur histoire. Après un match aller qui s'est terminé sur un score de parité (2-2), tout reste jouable pour les Aiglons. Mais pour obtenir cette qualification il faudra mettre un terme à une série de cinq rencontres sans victoires toutes compétitions confondues. "Il y a beaucoup d'excitation. On sent que c'est vraiment particulier, les supporteurs comme l'implication des joueurs. C'est vraiment un match particulier et on a hâte de le vivre", a assuré Didier Digard en conférence de presse.

De son côté, le FC Bâle dispose de la même équation que les Aiglons. En effet, les Suisses doivent s'imposer pour rejoindre le dernier carré de la Conference Europa League. Et pour les hommes d'Heiko Vogel la tâche s'annonce compliquée car ils vivent également une série compliquée avec quatre matches de rang sans succès toutes compétitions confondues. "Jeudi, il y aura une équipe en face de nous qui va essayer d'arriver en demi-finale. C'est aussi notre objectif et notre ambition. Les clubs suisses ne jouent pas de demi-finale très souvent donc c'est un plaisir d'être là, quelque chose de particulier et de très important, pas seulement pour le club mais aussi pour la Suisse", a affirmé Heiko Vogel en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Nice - Bâle ?

Le match Nice - Bâle débutera à 21h ce jeudi 20 avril. Il se déroulera à l'Allianz Riviera de Nice.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nice - Bâle ?

Le match Nice - Bâle sera diffusé sur Canal+Foot et W9. Il sera arbitré par l'arbitre néerlandais Serdar Gözübüyük.

Quelle diffusion streaming pour le match Nice - Bâle ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce Nice - Bâle. En effet, les plateformes MyCanal et 6Play retransmettront également la rencontre.

Quelles compositions probables pour Nice - Bâle ?

Didier Digard peut se satisfaire du retour très important de Nicolas Pépé. Il peut également compter sur Aaron Ramsey et Youssouf Ndayishimiye qui ont été préservés lors du revers niçois sur la pelouse de Brest (0-1) le week-end dernier en Ligue 1. Voici le onze probable des Niçois : Schmeichel - Ndayishimiye, Todibo, Dante, Bard - Rosario, Ramsey, Thuram, Pépé - Laborde, Moffi.

Heiko Vogel sera privé de trois joueurs pour ce déplacement à Nice. Sergio Lopez, Fabian Frei et Arnau Comas seront absents pour ce quart de finale retour. Voici le onze probable des Suisses : Hitz - Lang, Adams, Pelmard - Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Millar - Amdouni, Zeqiri.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nice - Bâle ?

L'OGC Nice est le favori de ce quart de finale retour sur les sites de paris sportifs. Sur Unibet, les Aiglons sont à 1,50, le nul est à 4,35 et les Bâlois sont à 6,10. Sur Parionssport, les Niçois sont à 1,50, le nul est à 4,50 et la victoire du FC Bâle est à 6,40.