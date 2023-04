Reims - Strasbourg : le RC Strasbourg prend les devants, le match en direct

14ᵉ. Clément Turpin signale un coup de pied de coin en faveur du Stade Reims côté droite de la pelouse du Stade Auguste Delaune. Menés au score (0-1) dans cette 1e mi-temps, les Rémois vont tenter de créer le danger devant le but du RC Strasbourg avec un coup de patte de Junya Ito.

4ᵉ. L'arbitre offre son premier coup franc au RC Strasbourg dans cette partie. Un coup franc frappé dans sa moitié de terrain et qui va lui permettre de mettre le pied sur le ballon.

Le RC Strasbourg monte d'un cran au tableau d'affichage avec ce but de la tête qui fait passer le score à 0 à 1 au Stade Auguste Delaune.

3ᵉ. Le RC Strasbourg met le feu à la défense adverse et réussit à obtenir une réelle opportunité de faire évoluer le tableau d'affichage.

3ᵉ. La décision est tombée pour le RC Strasbourg : et c'est bien un but qui est accordé par Clément Turpin après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 1e période !

13:01 - Clément Turpin va-t-il annuler le but du RC Strasbourg ?

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Clément Turpin a un doute sur la dernière action et consulte la vidéo.