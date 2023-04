Montpellier - Rennes : score, buts, stats… Le match de la 32e journée en direct

MHSC - SRFC. On en est à la mi-temps au Stade de la Mosson de Montpellier, pour ce choc de Ligue 1 entre le Montpellier HSC et le Stade Rennais, ce dimanche 23 avril 2023. Montpellier et Rennes sont pour l'instant dos à dos, avec un score de 0-0. La 2e mi-temps s'annonce cruciale !

17:54 - Les joueurs passent au vestiaire au Stade de la Mosson Le Stade Rennais manque de réalisme : à la pause, la possession de balle est à l'avantage du Stade Rennais (58% contre 42% pour le Montpellier HSC), qui s'est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 3 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour le Montpellier HSC, mais n'a pas fait la différence au tableau d'affichage (0-0). 17:53 - Hors-jeu sifflé contre le Montpellier HSC 45ᵉ. Ruddy Buquet siffle un hors-jeu contre le Montpellier HSC, dont l'un des joueurs se situait en position illicite.

Découvrir l'offre 17:52 - Six mètres pour le Stade Rennais 45ᵉ. Le Stade Rennais peut se dégager avec ce 6 mètres au cœur de cette 1e période. Nous en sommes à la 45e minute de cette partie. 17:49 - Nouveau coup franc en faveur du Stade Rennais 45ᵉ. Ruddy Buquet siffle un nouveau coup franc pour le Stade Rennais dans cette 45e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Montpelliérains qui pourrait s'avérer dangereux alors que les deux équipes sont toujours à égalité dans cette confrontation. 17:48 - Carton jaune pour Chimuanya Ugochukwu (Stade Rennais) 44ᵉ. Le directeur de jeu, Ruddy Buquet, brandit un carton jaune à Chimuanya Ugochukwu, le joueur du Stade Rennais. 17:48 - Nouveau coup franc pour le Montpellier HSC 44ᵉ. Le Montpellier HSC bénéficie d'un coup franc dans cette 1e mi-temps, qui va être joué dans quelques instants. Alors qu'ils sont toujours à égalité, les Montpelliérains sont en retard pour le moment sur les coups de pied arrêtés avec 6 coup francs contre 7 pour leurs adversaires tandis que nous atteignons la 44e minute de jeu au Stade de la Mosson. 17:45 - Blessure de Birger Meling 41ᵉ. Arrêt de jeu à Montpellier. Birger Meling a été touché sur l’action précédente. 17:43 - Six mètres en faveur du Stade Rennais 39ᵉ. Le Stade Rennais relance grâce à ce 6 mètres dans cette 1e mi-temps. Nous jouons la 39e minute de ce match. 17:43 - C'est manqué pour Wahbi Khazri ! 39ᵉ. Wahbi Khazri a l'occasion de donner l'avantage à son équipe, mais ce tir s'échappe hors du cadre. 17:42 - La tentative du Stade Rennais est arrêtée par le gardien 38ᵉ. La tentative du Stade Rennais échoue de peu alors que nous atteignons la 38e minute de la partie. 17:42 - C'est cadré pour le Montpellier HSC, mais ça n'entre pas ! 38ᵉ. Le Montpellier HSC croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse. 17:39 - Arrêt décisif du gardien sur ce tir du Montpellier HSC ! 35ᵉ. Le Montpellier HSC vient porter le danger avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à intervenir alors que nous atteignons la 35e minute de la rencontre. 17:39 - C'est cadré pour le Stade Rennais, mais ça n'entre pas ! 35ᵉ. Benjamin Bourigeaud croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne fait pas mouche. 17:37 - C'est à côté pour Arthur Theate ! 33ᵉ. Possibilité intéressante pour Arthur Theate mais ce n'est pas cadré et cette frappe ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse. 17:37 - Corner pour le Stade Rennais 33ᵉ. Nouveau corner pour le Stade Rennais. Ce dernier va être tiré côté droite des buts adverses. 17:36 - La frappe du Montpellier HSC est stoppée par le gardien 32ᵉ. La tentative du Montpellier HSC échoue de peu alors que nous atteignons la 32e minute de la rencontre. 17:36 - Les Rennais cadrent, mais sans succès 32ᵉ. Opportunité intéressante pour le Stade Rennais : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens. 17:31 - Corner en faveur du Montpellier HSC 26ᵉ. Le Montpellier HSC se crée une occasion intéressante de prendre l’avantage au score en obtenant à l’instant un nouveau corner, tout à gauche de la pelouse, alors que nous jouons la 26e minute à Montpellier. 17:28 - Le match est interrompu au Stade de la Mosson Compte tenu des événements au Stade de la Mosson, l'arbitre Ruddy Buquet a préféré interrompre la rencontre. Nous espérons pourvoir vous donner plus d'infos sur la suite du match très bientôt. 17:22 - La tentative du Montpellier HSC est stoppée par le gardien 18ᵉ. Le Montpellier HSC vient porter le danger avec cette nouvelle frappe, mais le gardien adverse parvient à intervenir alors que nous atteignons la 18e minute de la partie. 17:22 - Quelle occasion de Arnaud Kalimuendo, mais ça n'entre pas ! 18ᵉ. Les Rennais avaient l'occasion de prendre les devants ! Arnaud Kalimuendo parvient à viser les filets avec succès sur cette tentative, mais le gardien est vigilant. 17:20 - Nouveau coup franc pour le Stade Rennais 16ᵉ. Ruddy Buquet siffle un nouveau coup franc pour le Stade Rennais dans cette 16e minute de jeu. Un coup de pied arrêté dans la moitié de terrain des Montpelliérains qui pourrait s'avérer dangereux alors que les deux équipes sont toujours à égalité dans cette confrontation. 17:18 - Hors-jeu sifflé contre le Montpellier HSC 14ᵉ. L'offensive des Montpelliérains est stoppée net par Ruddy Buquet. Un joueur du Montpellier HSC est signalé hors-jeu. 17:18 - Corner pour le Montpellier HSC 14ᵉ. Le premier corner de cette partie est obtenu côté gauche à l'instant par le Montpellier HSC, qui va avoir la possibilité de mettre en difficulté son adversaire et pourquoi pas prendre l'avantage au score. 17:17 - Nouveau coup franc qui va permettre au Montpellier HSC de dégager dans ses 30 mètres 13ᵉ. C'est une occasion de prendre l'avantage avortée pour le Stade Rennais qui se voit privée du ballon par l'arbitre à quelques encablures seulement des buts adverses ! Le Montpellier HSC va pouvoir se relancer avec ce coup franc alors que nous arrivons dans la 13e minute de jeu dans cette rencontre.

