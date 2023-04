Lyon - OM : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

L'Olympique Lyonnais accueille l'Olympique de Marseille ce dimanche 23 février à l'occasion de la clôture de la 32e journée de Ligue 1. Découvrez toutes les informations de ce choc.

L'Olympique Lyonnais retrouve un peu le sourire ces derniers temps en Championnat. En effet, les hommes de Laurent Blanc pourraient lutter pour les places européennes alors que cela semblait bien utopique il y a encore quelques semaines. Mais entre temps, les Gones ont réalisé quatre victoires et trois matches nuls en sept rencontres disputées. Grâce à cette belle série, ils sont revenus à cinq points de Lille, 5e, avant le début de cette 32e journée. "Ce sera difficile. Il faudra être prêts à jouer et à souffrir car on souffre toujours contre l'OM", a déclaré Laurent Blanc en conférence de presse.

De son côté l'OM souffle le chaud et le froid depuis quelques journées et le titre qui était encore envisageable il y a quelques semaines s'éloigne de plus en plus car Marseille n'arrive pas à confirmer ses bons résultats à l'extérieur au Vélodrome. Malgré tout, avant le début de cette 32e journée, les Phocéens sont deuxièmes avec un petit point d'avance sur Lens, 3e, et trois sur Monaco, 4e. "C'est une rencontre de prestige, de par l'histoire respective des deux clubs. Et à ce stade de la saison, tous les matches comptent. La motivation est là, on va essayer d'être à la hauteur de cette affiche", a affirmé Igor Tudor.

A quelle heure débute le match Lyon - OM ?

Le match OL - OM débutera à 20h45 ce dimanche 23 avril. Il se déroulera au Groupama Stadium de Lyon.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Lyon - OM ?

C'est PrimeVideo qui diffusera la rencontre OL - OM. Jérôme Brisard sera l'arbitre principal de ce choc de la 32e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match Lyon - OM ?

La seule diffusion streaming disponible pour ce OL - OM sera sur la plateforme d'Amazon, PrimeVideo. Il faut disposer de l'abonnement Pass Ligue 1 pour pouvoir regarder cette affiche.

Quelles compositions probables pour Lyon - OM ?

Laurent Blanc devra composer avec quelques incertitudes pour la réception de l'OM ce dimanche. En effet, Amine Sarr et Malo Gusto sont incertains alors que Nicolas Tagliafico, préservé contre Toulouse la semaine passée (2-1), devrait faire son retour. Voici le onze probable des Lyonnais : Lopes - Diomandé, Lukeba, Lovren, Tagliafico - Tolisso, Caqueret, Lepenant - Cherki, Lacazette, Jeffinho.

Igor Tudor a aussi quelques absents qui sont déjà connus car de longue date comme Amine Harit et Azzedine Ounahi. À ceux-là s'ajoutent les absences de Dimitri Payet et Nuno Tavares, forfaits de dernière minute. Vitinha, double buteur contre Troyes dimanche dernier (3-1), devrait être de nouveau titulaire pour ce choc face à l'OL même si le Portugais a ressenti une douleur musculaire cette semaine. Voici le onze probable des Phocéens : Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Kaboré, Veretout, Rongier, Clauss - Ünder, Sanchez, Vitinha.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Lyon - OM ?

Sur les sites de paris sportifs, les cotes sont particulièrement serrées. Betclic place les Lyonnais à 2,50, le nul est à 3,55 et la victoire marseillaise à 2,70. Mêmes cotes pour Winamax sauf pour le nul qui est à 3,60.