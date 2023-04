"On va l'achever ce négro" : le témoignage effarant d'un supporter après Lyon - OM

À l'issue de la rencontre entre Lyon et Marseille, une bagarre sous fond de racisme a éclaté à la sortie du stade.

Une agression effrayante. Mardi 24 avril, BFM Lyon a recueilli le témoignage d'un supporter après le match Lyon - OM, présent lors de l'agression raciste survenue à l'extérieur du Groupama Stadium dimanche 22 avril. La vidéo, qui fait froid dans le dos, a été diffusée sur les réseaux sociaux et a provoqué l'ouverture d'une enquête. Sur cette dernière, on y aperçoit un homme noir au sol, se faisant tabasser, échappant de peu à un coup de pied dans la tête avant de se faire de nouveau lyncher par plusieurs individus.

Selon les informations de BFM, la vidéo a été tournée devant le virage sud du Groupama Stadium, fief de groupes ultras de l'OL. Juste après la rencontre, les forces de l'ordre sont intervenues entre les portes R et P pour "figer une situation liée à une bagarre", d'apr-s une source à la préfecture du Rhône. Deux blessés ont été constatés, dont un pris en charge par les pompiers. Interrogé, le club de Jean-Michel Aulas déplore ces violences et les propos "inacceptables" entendus dans la vidéo. Deux hommes ont également été interpellés.

Le témoignage d'un supporter

Interrogé par BFM, un supporter, présent au moment des faits, témoigne et raconte la scène. "En rejoignant le parking P3, je vois un attroupement. J'entends qu'il y a une bagarre avec des Marseillais. Je continue d'avancer et je vois sur ma droite un homme au sol, relate notre témoin à BFM Lyon. Il est de couleur noire et porte un t-shirt blanc. Rien ne permet d'affirmer qu'il est un supporter de l'OM. Je vois deux stadiers se précipiter vers lui pour lui venir en aide. Au même moment, les CRS chargent afin de créer un périmètre de sécurité autour de l'homme qui est toujours au sol et ne bouge plus. Je me retrouve donc au milieu de supporters vêtus de noir, encagoulés et j'entends des 'Marseille on t'enc…' et des 'on va l'achever ce négro', ainsi que des 'rentre chez toi'. J'aperçois au même moment deux autres stadiers transportant une barrière en fer, se dirigeant vers la personne au sol. J'imagine qu'ils allaient l'utiliser comme brancard afin de le mettre à l'abri. Je ne reste pas plus longtemps sur la scène, la tension était très forte."