Ce joueur du PSG va passer son bac de français !

Jeune très prometteur du PSG, ce joueur va devoir composer avec les épreuves du bac de Français.

Alors qu'il réalise sa première saison professionnelle, Warren Zaïre-Emery prépare également les épreuves du bac de français comme le rapporte Le Parisien ce mercredi 26 avril. Elève de première STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) et interne au Camp des Loges, le milieu du PSG va devoir adapter son emploi du temps pour passer les épreuves. Ces dernières se dérouleront le 15 juin pour les écrits, avant les oraux entre le 28 juin et le 4 juillet.

Interrogée par Le Parisien, sa maman, très fière, parle de l'écolier Warren Zaïre-Emery. "Il a toujours été un bon élève. Le soir, je vérifiais ses devoirs, mais je n'avais pas besoin de rester collée derrière lui. Pas plus qu'avec ses trois frères. Je me souviens, en CM1, j'avais rendez-vous avec sa maîtresse, qui me dit: 'Warren, je l'adore!' Si on en avait que des comme lui, ce serait formidable." Même son de cloche du côté des encadrants du club qui parlent d'un jeune homme avec la tête sur les épaules. "Warren, tu lui dis un truc une fois, c'est intégré et appliqué direct ! Quand il vient à la cantine, pareil, il regarde ce qu'il y a, il sait ce qu'il peut manger, il est toujours à l'heure, il n'y a rien à redire. Il est plus mature que certains gamins qui ont deux ans de plus. C'est peut-être pour ça qu'il va plus vite… Parce qu'il prend en compte ce qu'on lui dit."