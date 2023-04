PSG - Lorient : le FC Lorient a assuré, ce qu'il faut retenir

Le Paris Saint-Germain a bien mal mené son affaire. Au terme de ce match, la possession de balle s’établit légèrement en sa faveur (52% contre 48%), mais c’est le FC Lorient qui a réussi le plus grand nombre de tirs cadrés (5 contre 4) et surtout qui termine avec l’avantage à la marque (1-3).

90ᵉ. Julien Ponceau pense trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

Les Lorientais viennent de bousculer la rencontre au Parc des Princes. On en est donc à 1 à 3 dans cette rencontre.

88ᵉ. Après avoir consulté la vidéo, Jerome Brisard rend sa décision définitive : le but n'est pas accordé au FC Lorient. Le score reste inchangé au Parc des Princes !

18:49 - Jerome Brisard fait appel à la VAR

86ᵉ. Se dirige-t-on vers un but ou non ? Jerome Brisard a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR.