OM - Auxerre : l'AJ Auxerre tombe, le résumé du match

Une indiscutable supériorité au niveau de la possession de balle (73% contre 27%), l’avantage au tableau d’affichage (2-1) mais un total de tirs cadrés en sa faveur équivalent (5 tirs) : l'Olympique Marseille n’a pas tout maîtrisé durant ce match, mais a assuré l’essentiel. Pour sa part, l'AJ Auxerre va devoir faire preuve de plus d’efficacité en vue des rencontres à venir.

90ᵉ. L'Olympique Marseille obtient un 6e coup franc très intéressant, très proche des buts adverses, qui pourrait bien lui permettre de marquer un but de plus dans cette 2e mi-temps, alors que nous atteignons le dernier quart d'heure du match au Orange Vélodrome.

90ᵉ. On tenait peut être l'égalisation ! Un joueur de l'AJ Auxerre parvient à viser les filets avec succès sur ce tir, mais ce ne sera pas pour cette fois.

22:30 - Cengiz Under est remplacé par Eric Bailly chez les Marseillais

89ᵉ. On fait tourner les effectifs chez les Marseillais : Cengiz Under fait sa sortie et Eric Bailly entre en jeuà la 89e minute de jeu dans cette rencontre.