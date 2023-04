Nantes - Toulouse : heure, chaîne TV, compos... Les infos de la finale de la Coupe de France

Nantes affronte Toulouse ce samedi 29 avril à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Les Canaris peuvent conserver leur titre alors que les Toulousains visent leur premier sacre dans la compétition.

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le FC Nantes. Les Canaris sont encore au Stade de France cette saison pour jouer une finale de Coupe de France comme il y a un an. Les hommes d'Antoine Kombouaré s'étaient imposés 1-0 face à l'OGC Nice grâce à un but de Ludovic Blas. Les Nantais vont devoir faire abstraction du Championnat le temps d'une soirée alors que ces derniers jouent le maintien en Ligue 1. La préparation ne semble donc pas idéale. "Par les temps qui courent, avoir du soutien, c'est super important pour nous. On sait qu'on est en difficulté en championnat. En Coupe de France, on est capable de réaliser des grandes choses", a déclaré le technicien nantais.

En face le Téfécé a presque assuré son maintien et n'est donc plus sous pression en Ligue 1. Philippe Montanier et son équipe ont la tête à 100% dans cette finale de Coupe de France. D'autant plus que les Toulousains n'ont jamais remporté ce trophée qu'ils convoitent tant. Le Toulouse FC a, en plus, abordé cette finale avec une victoire en poche sur la pelouse de Lorient (1-0) lors de la dernière journée de Ligue 1. "Favori ou outsider ? C'est simple, Nantes est tenant du titre. Nous, on est promus en Ligue 1. Débrouillez vous avec ça, rien ne nous gêne. Au regard des parcours des deux équipes, on aurait plutôt tendance à dire qu'on est challengers, mais on est fiers si on dit de nous qu'on est favoris", a déclaré l'entraineur toulousain.

A quelle heure débute le match Nantes - Toulouse ?

Le match entre Nantes et Toulouse débutera à 21h ce samedi 29 avril. Il se déroulera au Stade de France, à Saint-Denis.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Nantes - Toulouse ?

Deux chaînes diffuseront cette finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Bein Sports 1 et France 2 ont les droits de la rencontre. Benoit Millot sera l'arbitre de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Nantes - Toulouse ?

Deux diffusions streaming seront également disponibles pour suivre ce Nantes - Toulouse. MyCanal et France.TV retransmettront également cette finale de la Coupe de France.

Quelles compositions probables pour Nantes - Toulouse ?

Pour cette finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse, Antoine Kombouaré déplore l'absence de Pedro Chirivella au milieu qui est blessé. Une incertitude réside dans les cages puisque Rémy Descamps a disputé toute la compétition mais Alban Lafont avait été titulaire lors de la finale de 2022. Voici le onze probable nantais : Lafont - Centonze, Pallois, Castelletto, Victor - Moutoussamy, Girotto, Sissoko - Blas, Mohamed, Ganago.

De son côté, Philippe Montanier ne pourra pas compter sur Rhys Healey mais enregistre le retour de Branco van den Boomen qui était suspendu le week-end dernier en Championnat. Voici le onze probable du Téfécé : Haug - Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo - Van den Boomen, Spierings - Aboukhlal, Genreau, Chaibi - Dallinga.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nantes - Toulouse ?

Sur les sites de paris sportifs, les cotes sont très rapprochées. Unibet place les Canaris à 2,80, le nul est à 3,45 et la victoire toulousaine est à 2,55. Winamax a exactement les mêmes cotes.