À Toulouse, les Lensois visent la victoire et veulent rester au contact de l'OM - EN DIRECT

20:35 - La communion avec le public ?

Le TFC aura eu à peine le temps de célébrer le titre en Coupe de France qu'il faut déjà se remettre au travail avec la réception de Lens en Ligue 1. Mais cela n'empêchera pas les Toulousains de communier avec leurs supporters comme l'a décrit Olivier Jaubert, le directeur général du TFC chez nos confrères de RMC : "Ça va être encore un grand moment de fête, peu importe le résultat sur le terrain. On a 31.000 spectateurs ce soir, dont 29.000 en violet. (...) L'année dernière, on monte le 22 avril et le match suivant, pas grand-monde n'avait dormi. Là, on a été plus sérieux. Avec le protocole, on a fini très tard (après la finale, ndlr). On est allés à l'hôtel des familles, où on a organisé une réception. Je pense que ça s'est fini vers 6h. Dimanche, c'était le Capitole. Puis on a fait un dîner entre salariés, sans les joueurs. La vraie fête, elle sera ce soir. On a une belle présentation de la Coupe. Et derrière, on n'est pas couchés."