Toulouse - Lens : heure, chaîne TV, pronos... Les infos du match

Toulouse - Lens. Match en retard de la 33e journée de Ligue 1 où le Racing Club de Lens se déplace à Toulouse pour affronter le TFC et rester au contact de l'Olympique de Marseille au classement. Découvrez toutes les informations sur cette affiche.

Le match piège pour Lens ? Ce soir, le RCL se déplace à Toulouse pour affronter le TFC lors de la 33e journée de Ligue 1. Si les joueurs de Philippe Montanier vont profiter de l'occasion pour fêter le sacre en Coupe de France samedi dernier, cette confrontation pourrait vite devenir compliquée pour le 3e du championnat de France. En conférence de presse, Franck Haise a rendu hommage à la saison du Téfécé tout en louant les qualités sportives et les résultats du 13e de Ligue 1 : "C'est une équipe qui a beaucoup de diversité dans ses animations, des joueurs créatifs, avec des qualités de profondeur, poursuit le technicien. Je ne suis pas étonné qu'ils aient déjà marqué beaucoup de buts (48) et qu'ils aient 41 points à l'issue de la 32e journée. Ils avaient déjà fait une magnifique saison en Ligue 2. Ils confirment. Ça joue et ça travaille très bien. Devant leur public, on aura une équipe euphorique. Je m'attends à un match compliqué."

Quoi de mieux que fêter un titre en Coupe de France qu'une réception à la maison lors du match suivant. Après la démonstration en finale samedi (5-1) contre le FC Nantes, Toulouse doit déjà se remettre la tête au championnat, quelques jours après avoir célébré. Une programmation qui n'a pas plu à Philippe Montanier et l'entraîneur du TFC l'a fait savoir en conférence de presse : "Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n'est très équitable sportivement. Il faut faire attention à l'équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux."

À quelle heure débute Toulouse - Lens ?

Le coup d'envoi de l'affiche de la 33e journée de Ligue 1 opposant le Toulouse Football Club au Racing Club de Lens est prévu mardi 2 mai à 21h00 au Stadium Municipal de Toulouse (France). Bastien Dechepy sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Toulouse - Lens ?

Détenteur des droits TV du championnat de France, Amazon Prime Video diffusera le match entre Toulouse et Lens.

Si vous souhaitez regarder la rencontre de 33e journée de Ligue 1 entre Toulouse et Lens sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur PrimeVideo.

Quelles sont les compositions probables de Toulouse et de Lens ?

Toulouse : Haug (G) - Desler - Costa - Nicolaisen - Suazo - Van den Boomen - Spierings - Aboukhlal - Dejaegere - Chaibi - Dallinga.

Lens : Samba (G) - Gradit - Danso - Medina - Frankowski - Onana - Fofana - Machado - Sotoca - Openda - Thomasson.

