Arsenal - Chelsea : suivez le match - DIRECT

Vaincu lors du choc face à Manchester City, Arsenal n'est plus maître du jeu en Premier League et doit se relancer contre Chelsea pour ne pas décrocher définitivement. Suivez le match en direct, dès le coup d'envoi sur le site de L'Internaute.

Le match d'après est souvent le plus délicat à négocier. Comment se relancer après avoir subi une telle claque chez son rival direct et avoir perdu la tête de la Premier League, renonçant probablement à un titre qui fuit le club depuis 2004 ? C'est la question épineuse à laquelle Mikel Arteta et ses joueurs vont devoir chercher une réponse et ce dès ce soir, puisque le Championnat se poursuit à son rythme infernal.

Une dynamique à relancer

En conférence de presse, Mikel Arteta a refusé de rendre les armes et s'est montré combatif, à la veille d'affronter Chelsea. "Nous pouvons toujours gagner la Premier League car il y a cinq matches à jouer, et beaucoup de choses peuvent arriver", a-t-il indiqué. Autrement dit, pas question de renoncer tant qu'il reste un espoir, aussi infime soit-il.

Pour cela, Arsenal doit reprendre son rythme de mars où il enchaînait les victoires. En effet, l'ancien leader est à l'arrêt ou presque depuis un mois. En quatre rencontres, il a concédé trois nuls avant d'être submergé par la supériorité des Citizens (1-4). Cette mauvaise passe coïncide avec la blessure de William Saliba et la perte de sa solidité défensive avec 11 buts encaissés, soit autant qu'en 11 matchs entre février et début avril. "Maintenant, la course au titre n'est plus entre nos mains. Mais ce qui reste entre nos mains, c'est d'essayer de jouer et gagner les matches qu'il nous reste", a enchaîné le technicien espagnol qui compte sur ses cadres et Buyako Saka en tête pour relever la tête et finir la saison come il se doit. En pleine réussite, l'international anglais est impliqué dans 16 buts (9 buts et 7 passes décisives) sur les 16 derniers matches disputés par les Gunners à domicile et aimerait bien poursuivre sur sa lancée, alors que son club a déjà assuré son retour en Ligue des Champions la saison prochaines après 7 ans d'absence.

Le blues de Chelsea

La venue de Chelsea tombe à point nommé pour Arsenal car son rival londonien a tout du profil de la victime idéale pour se remettre d'aplomb. Longtemps craint, le champion d'Europe 2021 connaît un exercice calamiteux. Malgré 600 millions d'euros déboursés sur le marché des transferts, il n'a jamais trouvé la bonne formule, empilant les joueurs sans ligne conductrice et en est déjà à son troisième entraîneur, si on compte l'intérim de trois jours de Bruno Saltor, faisant le lien entre Graham Potter et Frank Lampard. L'ancien milieu de terrain des Blues a accepté de replonger dans le quotidien de son club, lui qui avait été remercié en janvier 2021, après un an et demi peu concluant sur le banc.

Un retour qui n'a rien de concluant pour le moment, en dépit de la situation chaotique dont il a hérité. En cinq matchs sous ses ordres, son équipe s'est incliné à cinq reprises, ne parvenant à inscrire qu'un but, pour neuf encaissés. Surtout, Chelsea dégage le sentiment de ne pas savoir où il va, tiraillé par les dissensions internes, dont le dernier onze atteste avec un Sterling aligné seul en pointe avec Kanté et Gallagher en soutien. Un ailier et deux milieux pas vraiment offensifs titulaires devant alors que les attaquants se bousculaient sur le banc.

C'est dans ce contexte où la direction ne cesse de se mêler du sportif, que les Blues se rendent à l'Emirates, la peur au ventre de se ridiculiser plus encore et de sombrer encore un peu plus. D'autant que Lampard en est persuadé, rien n'est encore perdu pour Arsenal dans la course au titre. "On peut attendre une grosse réaction de leur part", estime le technicien anglais, défait lors de 16 défaites sur ses 19 derniers matchs sur un banc.

Le coup d'envoi du match de la 34ème journée de Premier League entre Arsenal et Chelsea sera donné sur les coups de 21h, à l'Emirates Stadium, à Londres.

La rencontre entre Arsenal et Chelsea sera diffusée en exclusivité par le groupe Canal+ et accessible en simultanée sur Canal+ et Canal+Foot, la chaîne dédiée, comme son nom l'indique, au football.

La rencontre entre l'Arsenal de Mikel Arteta et le Chelsea dirigé par Frank Lampard sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

BetClic : Arsenal : 1,56 / Nul : 4,25 / Chelsea : 5,75

Parions Sport : Arsenal : 1,58 / Nul : 4,20 / Chelsea : 5,80

Winamax : Arsenal : 1,56 / Nul : 4,20 / Chelsea : 5,70

Arsenal : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko – Partey, Odegaard, Xhaka – Saka, Jesus, Martinelli.

Chelsea : Arrizabalaga – Azpilicueta, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Chilwell – Fernandez, Kovacic, Kanté, Gallagher – Sterling.