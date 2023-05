Lens - OM (Ligue 1) : un match sur le fil pour le RC Lens, le résumé de la rencontre

Dans cette rencontre, le RC Lens a cadré moins de tirs (3 contre 4 pour Olympique Marseille) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (43%-57%). Pourtant, ce sont bien les Lensois qui qui s’imposent aujourd’hui (2-1). L'Olympique Marseille n’a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette confrontation.

90ᵉ. L'Olympique Marseille tente de trouver l'ouverture mais la tentative file à côte du but.

90ᵉ. On fait tourner un peu les effectifs au Stade Bollaert-Delelis : le RC Lens va tenter de se donner un peu de fraîcheur pour la fin du duel.

22:44 - Un coup franc va permettre à l'Olympique Marseille de se dégager

85ᵉ. Clément Turpin siffle un coup franc en faveur des Marseillais qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir le RC Lens inscrire un nouveau but à l'issue de cette phase de jeu. Nous jouons le dernier quart d'heure de ce match.